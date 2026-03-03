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Ăn "Tết lại" ở làng nghề giò chả Ước Lễ

Rằm tháng Giêng, người Ước Lễ từ khắp nơi trở về, nhuyễn tay giã giò, thui bê trăm cân giữa sân đình để ăn “Tết lại”, phong tục đặc biệt của làng nghề giò chả trăm năm tuổi.
Đọc thêm : Về Ước Lễ nhuyễn tay giã giò, thui bê trăm cân ăn “Tết lại”