An táng 65 hài cốt quân tình nguyện Việt Nam hi sinh ở nước bạn Lào

Sáng ngày 16/5, Ban công tác đặc biệt Việt - Lào và lãnh đạo 4 tỉnh Nghệ An, Xiêng Khoảng, Viêng Chăn và Xây Xổm Bun (CHDCND Lào) cùng đông đảo nhân dân huyện Đô Lương (Nghệ An) đã long trọng tổ chức lễ truy điệu và an táng 65 hài cốt liệt sỹ quân tình nguyện và chuyên gia Việt Nam hi sinh tại nước bạn Lào. Vượt qua chặng đường dài trên 500km từ các khu vực hiểm trở thuộc 3 tỉnh Xiêng Khoảng, Viêng Chăn và Xây Xổm Bun, 65 liệt sỹ quân tình nguyện và chuyên gia Việt Nam đã được trở về với đất mẹ thân yêu. Đây là kết quả quy tập miệt mài của cán bộ, chiến sỹ đoàn quy tập của Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh Nghệ An trong đợt 2, mùa khô 2015-2016. Trong số 65 hài cốt liệt sỹ trở về đất mẹ đợt này có 12 liệt sỹ được quy tập từ khu vực Tây Bắc Viêng Chăn, 53 liệt sỹ được quy tập từ các địa bàn hai tỉnh Xiêng Khoảng và tỉnh Xây Xổm Bun và 1 liệt sỹ được quy tập tại huyện Kỳ Sơn (Nghệ An).