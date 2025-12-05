Video
Ấn Độ trải thảm đỏ đón Tổng thống Putin

Vào ngày 4/12, Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi đã đích thân chào đón Tổng thống Nga Vladimir Putin tại căn cứ không quân Palam của Ấn Độ.
