Ấm áp bữa cơm tất niên trong trại giam

Đây là năm thứ 8 Trại tạm giam Công an tỉnh Nghệ An tổ chức bữa cơm tất niên cho các phạm nhân thi hành án tại đây. Hiện, Trại đang quản lý, giam giữ hơn 1.000 can, phạm nhân, trong đó có 109 phạm nhân đang chấp hành án. Ngày Tết, công việc tăng lên gấp bội, vừa đảm bảo ổn định công tác tư tưởng cho các can, phạm nhân, vừa phải chuẩn bị các nhu yếu phẩm cho hơn 1.000 con người trong những ngày Tết. Mặc dù vậy, Ban giám thị, các cán bộ quản giáo vẫn cố gắng duy trì và tổ chức bữa cơm tất niên sớm cho các phạm nhân với chế độ ăn gấp 5 lần ngày thường. “Bữa cơm tất niên là tấm lòng của cán bộ quản giáo dành cho các phạm nhân trong những ngày Tết đến Xuân về. Vừa ghi nhận thành quả lao động cải tạo, vừa là động viên các phạm nhân tiếp tục phấn đấu, chấp hành tốt hơn nữa các quy định của trại giam để được giảm án, sớm trở về với gia đình, xã hội”, Trung tá Vũ Duy Nguyên - Phó Giám thị Trại tạm giam Công an tỉnh Nghệ An cho biết.