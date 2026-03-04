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Al Nassr đăng tải video cho thấy C.Ronaldo vẫn tập luyện ở CLB

Theo thông báo của CLB Al Nassr, C.Ronaldo không rời khỏi Saudi Arabia, thay vào đó, cầu thủ này sẽ tiếp tục ở lại để điều trị chấn thương gân kheo.
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