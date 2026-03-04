Al Nassr ra thông báo đặc biệt về tình trạng của C.Ronaldo

Al Nassr đăng tải video cho thấy C.Ronaldo vẫn tập luyện ở CLB

Hôm qua (3/3), báo giới Saudi Arabia rộ lên thông tin chiếc chuyên cơ cá nhân trị giá 61 triệu bảng của C.Ronaldo đã rời khỏi đất nước này để bay sang Madrid giữa đêm. Điều đó khiến dư luận đặt câu hỏi về việc tiền đạo 41 tuổi âm thầm rời đi.

C.Ronaldo vẫn ra sân tập luyện ở Al Nassr (Ảnh: Instagram).

Tuy nhiên, CLB Al Nassr đã dập tắt tin đồn đó khi đăng tải hình ảnh C.Ronaldo xuất hiện tại trung tâm huấn luyện của CLB vào hôm qua. Một ngày trước đó, đội bóng Saudi Arabia cũng chia sẻ video C.Ronaldo tập gym, cho thấy anh vẫn duy trì giáo án phục hồi.

Dù còn ở lại Riyadh nhưng CR7 lại chưa thể trở lại thi đấu. Trong thông báo chính thức trên mạng xã hội X (trước đây là Twitter), CLB Al Nassr xác nhận anh bị chấn thương gân kheo sau trận thắng Al-Fayha 3-1 cuối tuần qua. Đội bóng Saudi Arabia thông báo: “Cristiano Ronaldo đã được chẩn đoán chấn thương gân kheo. Cậu ấy đã bắt đầu chương trình phục hồi và sẽ được theo dõi tình trạng mỗi ngày”.

C.Ronaldo có thể vắng mặt trong thời gian tới vì chấn thương (Ảnh: Getty).

Chấn thương khiến C.Ronaldo bỏ ngỏ khả năng góp mặt ở những trận đấu sắp tới, trong khi World Cup 2026 đang đến gần. Hiện tại, anh vẫn là ngôi sao hưởng thu nhập cao bậc nhất giải vô địch quốc gia Saudi Arabia với mức lương 488.000 bảng mỗi ngày.

Trong khi đó, trận tứ kết AFC Champions League Two giữa Al Nassr và Al Wasl đã bị hoãn vì tình hình bất ổn tại Trung Đông.

Năm 2024, C.Ronaldo bán chuyên cơ Gulfstream G200 để nâng cấp lên mẫu Bombardier Global Express 6500 sang trọng, có sức chứa 15 người, được thiết kế với khu tiếp khách, phòng ngủ giường đôi và phòng tắm riêng. Máy bay còn được cá nhân hóa với logo và hình ảnh ăn mừng bàn thắng đặc trưng của anh.

Ở mùa giải này, C.Ronaldo đang thi đấu vô cùng ấn tượng. Cầu thủ này đã ghi 21 bàn thắng cho Al Nassr ở giải vô địch quốc gia Saudi Arabia, xếp thứ ba trong danh sách Vua phá lưới chỉ sau Ivan Toney (23 bàn), Julian Quinones (22 bàn).