Video
video cùng chuyên mục

Á hậu 3 đi thi quốc tế đạt top cao, Hoa hậu Trái đất Việt Nam 2025 nói gì?

Hoa hậu Trái đất Việt Nam 2025 Trâm Anh có những chia sẻ khi Á hậu Trịnh Mỹ Anh giành vị trí cao khi đại diện Việt Nam thi quốc tế.
Đọc thêm : Hoa hậu Trái đất Việt Nam xuất hiện giữa ồn ào không được thi quốc tế