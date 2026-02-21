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8 cài đặt camera giúp iPhone chụp ảnh sắc nét hơn

Nhiều người dùng iPhone cao cấp nhưng ảnh và video vẫn không như kỳ vọng. Nguyên nhân có thể nằm ở một số cài đặt quan trọng bị tắt mà ít ai để ý.
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