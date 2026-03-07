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7 mẹo tiết kiệm pin iPhone nhất định phải biết

Pin iPhone tụt nhanh dù không dùng nhiều là tình trạng phổ biến. Một số thói quen nhỏ trong quá trình sử dụng có thể khiến thiết bị hao pin hơn mà người dùng không nhận ra.
Đọc thêm : 7 mẹo tiết kiệm pin người dùng iPhone nhất định phải biết