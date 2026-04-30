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7 đội thi Việt Nam rạng rỡ diễu hành tại Giải vô địch Robotics thế giới

Chiều 28/4 (giờ Mỹ) đoàn Việt Nam chính thức tham dự lễ khai mạc và diễu hành nội dung VEX IQ Robotics Competition (VIQRC).
Đọc thêm : 7 đội thi Việt Nam rạng rỡ diễu hành tại Giải vô địch Robotics thế giới