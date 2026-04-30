7 đội thi Việt Nam rạng rỡ diễu hành tại Giải vô địch Robotics thế giới (Ảnh: BTC).

Sự kiện năm nay ghi nhận quy mô kỷ lục quy tụ 832 đội tuyển VEX IQ đến từ hơn 50 quốc gia trên thế giới.

Các đội tranh tài tại 10 bảng đấu (chia đều cho 2 khối tiểu học và THCS). Đây được coi là đấu trường robotics lớn nhất hành tinh dành cho học sinh, hội tụ những tài năng trẻ và các ý tưởng sáng tạo đột phá.

Trong không khí sôi động của buổi lễ, hình ảnh lá cờ đỏ sao vàng cùng đoàn học sinh Việt Nam tiến vào sân khấu đã để lại ấn tượng mạnh mẽ với bạn bè quốc tế. Đoàn Việt Nam tham dự nội dung VEX IQ với 7 đội xuất sắc, đại diện cho trí tuệ và bản lĩnh của thế hệ trẻ từ nhiều tỉnh thành.

Cụ thể bao gồm: Đội 13863J - Resilience ( Hà Nội), 20259E - SuperNova ( Trường THCS Cầu Giấy, Hà Nội), 47747V - WASS- ITEAM (Hệ thống trường Quốc tế Tây Úc, TPHCM), 15167B - Whole Lotta Red (Brighton College Vietnam), 20160M - MINIONS (phường Hòa Bình, Phú Thọ), 68039V - IronBots (Trường THCS Cầu Giấy, Hà Nội) và 20259R - Venus (Trường THCS Cầu Giấy, Hà Nội).

Các đội thi nội dung VEX IQ chụp ảnh kỷ niệm trước khi bước vào giải đấu (Ảnh: BTC).

Đội thi sẽ tham gia tranh tài tại các bảng đấu đa dạng như: Design (thiết kế), Opportunity (cơ hội), Arts (nghệ thuật) và Science (khoa học).

Dù lần đầu tham dự mùa giải, Trường THCS Cầu Giấy đã tạo dấu ấn ấn tượng khi có tới 3 đội giành quyền góp mặt tại Giải Vô địch Thế giới gồm SuperNova, Venus và IronBots.

Thành tích này không chỉ cho thấy tiềm năng nổi bật mà còn khẳng định sự đầu tư bài bản, nghiêm túc của nhà trường trong lĩnh vực STEM.

Trong khi đó, đội Resilience quy tụ những thành viên dày dạn kinh nghiệm qua nhiều mùa giải. Đội sẽ từng bước khẳng định năng lực, bản lĩnh thi đấu và khả năng phối hợp hiệu quả tại đấu trường thế giới.

Chia sẻ về hành trình vươn ra đấu trường quốc tế, đại diện đội WASS - ITEAM (Hệ thống Trường Quốc tế Tây Úc) cho biết: “Được đại diện cho Việt Nam và tham gia thi đấu tại đấu trường quốc tế là một niềm tự hào to lớn đối với đội 47747V. Chúng tôi trân trọng hành trình đã qua và sẽ tiếp tục nỗ lực hết mình để đạt được những kết quả tốt nhất".

Hành trình đến với VEX Worlds của các đội cũng không thiếu những thử thách.

Đội Whole Lotta Red phải vượt qua khó khăn khi phần lớn thành viên còn mới và quỹ thời gian luyện tập chung hạn chế. Tuy vậy, bằng tinh thần quyết tâm và sự bền bỉ, đội đã nỗ lực giành quyền tham dự giải đấu.

Đặc biệt, đội Minions có hành trình bắt đầu từ những lớp học vùng cao, các em gửi gắm một thông điệp giản dị nhưng mạnh mẽ: Dù kinh phí có thể là giới hạn, chính đam mê và sự sẻ chia mới là điều giúp vượt qua mọi biên giới.

Việc góp mặt tại sân chơi đẳng cấp thế giới không chỉ là thành quả của quá trình nỗ lực bền bỉ bên những mô hình robot, mà còn khẳng định vị thế của giáo dục STEAM Việt Nam trên bản đồ quốc tế.

Kết thúc ngày thi đấu đầu tiên, tại bảng Design, đội SuperNova đứng top 6/83 đội thi, còn IronBots đứng top 5/83 tại bảng Art.

Trong quá trình thi, các đội sẽ viết sổ tay kỹ thuật, tham gia phỏng vấn với ban giám khảo và thi đấu robot, bao gồm nội dung skills (kỹ năng) và thi đấu liên minh. Ở thể thức liên minh, các đội sẽ bắt cặp ngẫu nhiên với các đội khác trên thế giới.