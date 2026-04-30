7 đội thi Việt Nam rạng rỡ diễu hành tại Giải vô địch Robotics thế giới
(Dân trí) - Chiều 28/4 (giờ địa phương), đoàn Việt Nam đã tham dự lễ khai mạc và diễu hành tại nội dung VEX IQ, trong khuôn khổ Giải vô địch thế giới VEX Robotics World Championship 2026 diễn ra tại Mỹ.
Sự kiện năm nay ghi nhận quy mô kỷ lục quy tụ 832 đội tuyển VEX IQ đến từ hơn 50 quốc gia trên thế giới.
Các đội tranh tài tại 10 bảng đấu (chia đều cho 2 khối tiểu học và THCS). Đây được coi là đấu trường robotics lớn nhất hành tinh dành cho học sinh, hội tụ những tài năng trẻ và các ý tưởng sáng tạo đột phá.
Trong không khí sôi động của buổi lễ, hình ảnh lá cờ đỏ sao vàng cùng đoàn học sinh Việt Nam tiến vào sân khấu đã để lại ấn tượng mạnh mẽ với bạn bè quốc tế. Đoàn Việt Nam tham dự nội dung VEX IQ với 7 đội xuất sắc, đại diện cho trí tuệ và bản lĩnh của thế hệ trẻ từ nhiều tỉnh thành.
Cụ thể bao gồm: Đội 13863J - Resilience ( Hà Nội), 20259E - SuperNova ( Trường THCS Cầu Giấy, Hà Nội), 47747V - WASS- ITEAM (Hệ thống trường Quốc tế Tây Úc, TPHCM), 15167B - Whole Lotta Red (Brighton College Vietnam), 20160M - MINIONS (phường Hòa Bình, Phú Thọ), 68039V - IronBots (Trường THCS Cầu Giấy, Hà Nội) và 20259R - Venus (Trường THCS Cầu Giấy, Hà Nội).
Đội thi sẽ tham gia tranh tài tại các bảng đấu đa dạng như: Design (thiết kế), Opportunity (cơ hội), Arts (nghệ thuật) và Science (khoa học).
Dù lần đầu tham dự mùa giải, Trường THCS Cầu Giấy đã tạo dấu ấn ấn tượng khi có tới 3 đội giành quyền góp mặt tại Giải Vô địch Thế giới gồm SuperNova, Venus và IronBots.
Thành tích này không chỉ cho thấy tiềm năng nổi bật mà còn khẳng định sự đầu tư bài bản, nghiêm túc của nhà trường trong lĩnh vực STEM.
Trong khi đó, đội Resilience quy tụ những thành viên dày dạn kinh nghiệm qua nhiều mùa giải. Đội sẽ từng bước khẳng định năng lực, bản lĩnh thi đấu và khả năng phối hợp hiệu quả tại đấu trường thế giới.
Chia sẻ về hành trình vươn ra đấu trường quốc tế, đại diện đội WASS - ITEAM (Hệ thống Trường Quốc tế Tây Úc) cho biết: “Được đại diện cho Việt Nam và tham gia thi đấu tại đấu trường quốc tế là một niềm tự hào to lớn đối với đội 47747V. Chúng tôi trân trọng hành trình đã qua và sẽ tiếp tục nỗ lực hết mình để đạt được những kết quả tốt nhất".
Hành trình đến với VEX Worlds của các đội cũng không thiếu những thử thách.
Đội Whole Lotta Red phải vượt qua khó khăn khi phần lớn thành viên còn mới và quỹ thời gian luyện tập chung hạn chế. Tuy vậy, bằng tinh thần quyết tâm và sự bền bỉ, đội đã nỗ lực giành quyền tham dự giải đấu.
Đặc biệt, đội Minions có hành trình bắt đầu từ những lớp học vùng cao, các em gửi gắm một thông điệp giản dị nhưng mạnh mẽ: Dù kinh phí có thể là giới hạn, chính đam mê và sự sẻ chia mới là điều giúp vượt qua mọi biên giới.
Việc góp mặt tại sân chơi đẳng cấp thế giới không chỉ là thành quả của quá trình nỗ lực bền bỉ bên những mô hình robot, mà còn khẳng định vị thế của giáo dục STEAM Việt Nam trên bản đồ quốc tế.
Kết thúc ngày thi đấu đầu tiên, tại bảng Design, đội SuperNova đứng top 6/83 đội thi, còn IronBots đứng top 5/83 tại bảng Art.
Trong quá trình thi, các đội sẽ viết sổ tay kỹ thuật, tham gia phỏng vấn với ban giám khảo và thi đấu robot, bao gồm nội dung skills (kỹ năng) và thi đấu liên minh. Ở thể thức liên minh, các đội sẽ bắt cặp ngẫu nhiên với các đội khác trên thế giới.
Trước đó, các đội thi từ khối trung học phổ thông đã hoàn thành xuất sắc phần thi VEX V5, với nhiều đội đạt thứ hạng cao trên bảng xếp hạng:
1. 𝐓𝐞𝐚𝐦 𝟔𝟐𝟎𝟐𝟒𝐏 - 𝐏𝐚𝐧𝐝𝐚 𝐑𝐨𝐛𝐨𝐭𝐢𝐜𝐬 (CLB Panda Robotics, TP HCM)
Bảng đấu: Math - Xếp hạng: 16/83
Vào vòng đấu loại trực tiếp dành cho Top 32.
2. 𝐓𝐞𝐚𝐦 𝟔𝟐𝟓𝟗𝟓𝐀 - 𝐄𝐃𝐒_𝐏𝐡𝐨𝐦𝐢𝐝𝐚𝐛𝐥𝐞 (Edison School, Hưng Yên) -
Bảng đấu: Design - Xếp hạng: 25/82
Vào vòng đấu loại trực tiếp dành cho Top 32.
3. 𝐓𝐞𝐚𝐦 𝟖𝟔𝟔𝟔𝟗𝐀 - 𝐄𝐃𝐒_𝐁𝐮𝐧𝐫𝐞𝐚𝐥 (Edison School, Hưng Yên) - Bảng đấu: Opportunity - Xếp hạng: 26/81
Vào vòng đấu loại trực tiếp dành cho Top 32.
4. 𝐓𝐞𝐚𝐦 𝟓𝟎𝟗𝟐𝟐𝐓 - 𝐋𝐒𝐓𝐒 𝐌𝐚𝐤𝐨 𝐌𝐚𝐧𝐢𝐚𝐜𝐬 (THCS và THPT Đinh Thiện Lý, TPHCL)
Bảng đấu: Design - Xếp hạng: 32/82
Vào vòng đấu loại trực tiếp dành cho Top 32.
5. 𝐓𝐞𝐚𝐦 𝟏𝟓𝟗𝟗𝐍 - 𝐁𝐢𝐠 𝐏𝐢𝐧𝐤 𝐏𝐞𝐠𝐚𝐬𝐮𝐬 (Saigon South International School (SSIS), TPHCM)
Bảng đấu: Innovate - Xếp hạng: 32/86
6. 𝐓𝐞𝐚𝐦 𝟏𝟑𝟏𝟑𝟓𝐅 - 𝐅𝐏𝐓_𝐂𝐚𝐧𝐓𝐡𝐨_𝐄𝐧𝐭𝐞𝐫𝐩𝐫𝐢𝐬𝐞 (THPT FPT Cần Thơ) - Bảng đấu: Spirit - Xếp hạng: 42/85
7. 𝐓𝐞𝐚𝐦 𝟓𝟎𝟗𝟐𝟐𝐒 - 𝐋𝐒𝐓𝐒 𝐕𝐞𝐫𝐭𝐞𝐱 (THCS và THPT Đinh Thiện Lý - TPHCM)
Bảng đấu: Opportunity - Xếp hạng: 44/81
8. 𝐓𝐞𝐚𝐦 𝟐𝟖𝟏𝟕𝟔𝐍 - 𝐎𝐯𝐞𝐫𝐰𝐚𝐭𝐜𝐡 (Newton Grammar School, Hà Nội) - Bảng đấu: Arts - Xếp hạng: 71/80