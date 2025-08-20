Video
video cùng chuyên mục

50.000 người cùng hát "Tiến quân ca" tại sân vận động Mỹ Đình

Ca sĩ Tùng Dương cùng với 50.000 khán giả hát vang bản hùng ca "Tiến quân ca" tại sân vận động Mỹ Đình.
Đọc thêm : Những bản hùng ca “triệu view” khơi dậy niềm tự hào là người Việt Nam