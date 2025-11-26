Video
50 người dân trong xóm ở chung tầng 2 để tránh mưa lũ

Những gia đình vốn sống ở các căn nhà thấp tới nơi cao ráo. Tầng 1 cũng bị ngập nước, nên anh Nguyễn Thanh Việt ở Khánh Hòa đưa hết mọi người lên tầng 2 ở tạm.
