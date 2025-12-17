Video
video cùng chuyên mục

3 thói quen “bào mòn” iPhone của bạn mỗi ngày

Nhiều người dùng iPhone vẫn duy trì những thói quen tưởng như vô hại, nhưng lại âm thầm khiến máy chậm hơn, pin tụt nhanh và hao tài nguyên mỗi ngày mà không hề nhận ra.
