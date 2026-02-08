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3 tài xế xe ben bị xử phạt vì nối đuôi nhau vượt ẩu

Dù có thể quan sát có phương tiện đi ngược chiều, 3 tài xế xe ben vẫn cố tình lấn làn để vượt, ép xe đi ngược chiều vào sát hộ lan tôn để tránh.
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