3 án từ hình, 3 chung thân cho đường dây mua bán 31 bánh heroin

Với hành vi mua bán trái phép 31 bánh heroin từ Lào về Việt Nam rồi đưa vào Tp Hồ Chí Minh tiêu thụ, Vũ Thành Trung (SN 1972, quê Nam Định, trú tại quận Tân Bình, TP Hồ Chí Minh), Ngô Thanh Ly SN 1972, trú phường Lê Lợi, Tp Vinh), Phan Đình Lập (SN 1975, trú tại Tp Vinh) bị TAND tỉnh Nghệ An tuyên phạt án tử hình. Các bi cáo Hoàng Trọng Dương (SN 1971, trú Thanh Chương), Hoàng Văn Tiến (SN 1979, trú tại Thanh Chương, Nghệ An) vận chuyển 21 bánh heroin nhưng giữ vai trò thứ yếu khai báo thành khẩn nên bị tuyên phạt tù chung thân. Riêng Trần Thị Hoài Thanh (SN 1987, trú tại xã Thanh Long, Thanh Chương, Nghệ An) mặc dù giữ vai trò quan trọng trong đường dây này, buôn bán với số lượng lớn, nhiều lần nhưng do đang nuôi con nhỏ dưới 36 tháng tuổi nên được hưởng tình tiết giảm nhẹ theo chính sách khoan hồng của pháp luật. HĐXX tuyên phạt Trần Thị Hoài Thanh tù chung thân.