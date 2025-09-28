Video
20 con dê bất ngờ xông vào tiệm làm móng ở Ninh Bình để trú mưa

Trận mưa to ở Ninh Bình khiến đàn dê khoảng 20 con bất ngờ xông vào một tiệm nail (làm móng) ở ven đường để tránh trú.
