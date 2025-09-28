Ninh Bình: 20 con dê vào tiệm trú mưa, chủ nhà dọn 2 tiếng không hết mùi

Khoảng 16h ngày 26/9, khu vực thuộc phường Tây Hoa Lư (tỉnh Ninh Bình) đón trận mưa lớn. Đang mải nấu cơm phía sau nhà, chị Trần Thị Tươi (27 tuổi) bỗng nghe thấy tiếng dê kêu phía ngoài.

Không biết chuyện gì đang xảy ra, chị Tươi vội nhờ bố chạy ra xem giúp. Khi mọi người ra phòng ngoài, tất cả đều ngỡ ngàng trước cảnh tượng một đàn khoảng 20 con dê lũ lượt kéo nhau vào tiệm tránh mưa.

20 con dê đi vào tiệm làm móng ở Ninh Bình để trú mưa (Nguồn video: Nhân vật cung cấp).

Cửa tiệm của chị Tươi nằm ở ven đường và luôn để cửa mở, chỉ đóng buổi tối để tránh muỗi nên đàn dê dễ dàng bước qua cửa vào nhà.

"Khu vực này nhiều hộ gia đình nuôi dê. Có nhà nuôi dê trên núi, nhưng cũng có hộ gia đình lại nuôi kiểu thả rông. Chắc thấy mưa to nên đàn dê đã kéo nhau vào tiệm của tôi", chị Tươi nói.

Đàn dê chui vào tiệm làm móng để tránh mưa (Ảnh cắt từ clip).

Theo chủ tiệm, người chăn dê cũng sống gần đó. Do không để ý, người này để đàn dê chui vào nhà của hàng xóm nhưng không biết. Khi phát hiện ra, anh vội chạy tới xin lỗi chủ nhà vì phiền toán đã gây ra.

Chị Tươi cho biết, đàn dê chỉ ở lại tiệm khoảng vài phút là bị lùa ra ngoài. May mắn, chúng không quậy phá, gây hỏng hóc đồ đạc. Tuy vậy, dù chỉ lưu lại vài phút, chúng để lại những dấu chân lấm lem khắp sàn kèm mùi hôi khó chịu.

Chủ tiệm thừa nhận phải một mình lau dọn suốt 2 tiếng nhưng không hết mùi. Đến ngày 28/9, chị vẫn còn cảm giác mùi hôi của dê phảng phất đâu đó trong phòng.

"Trước kia, cửa tiệm cũng từng bị đàn ngỗng chui vào. Đây là lần đầu cả đàn dê kéo nhau vào trú mưa gây ra tình huống dở khóc dở cười", chủ tiệm nói.

Khi xem lại hình ảnh trong camera giám sát, chị Tươi thấy hài hước nên đã chia sẻ lên trang cá nhân với mục đích lưu giữ kỷ niệm. Chị không ngờ video lên xu hướng, nhận được lượng tương tác cao cùng rất nhiều bình luận.

Có người còn nói vui rằng đây là "đoàn khách đặc biệt" sẽ mang lại may mắn cho gia chủ.

Ninh Bình vốn nổi tiếng với đặc sản thịt dê nên việc nuôi dê diễn ra khá phổ biến tại đây, đặc biệt là dê núi, nhằm cung cấp cho nhu cầu ẩm thực của du khách cũng như thị trường tiêu thụ.

Dê núi tại Ninh Bình hiện là giống dê nuôi phổ biến, có chất lượng thịt cao, được dùng làm nhiều món đặc sản nổi tiếng như dê hấp, chân dê hầm thuốc bắc, dê nướng ngũ vị, dê xào lăn, dê tái chanh, dê nhúng mẻ, dê nướng chao...