2 nữ sinh qua đường như chỗ không người, suýt trả giá đắt trước mũi xe tải

2 nữ sinh chở nhau bằng xe đạp điện băng qua đường mà không quan sát phía sau, buộc tài xế xe tải phải phanh gấp để tránh một vụ tai nạn nghiêm trọng.
