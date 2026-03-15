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2 mẹ con hươu cao cổ hợp sức chống lại bầy sư tử

Trong một khoảnh khắc sơ hở, hươu cao cổ mẹ đã để quên đứa con của mình, tạo cơ hội cho sư tử lao đến để tấn công hươu con...
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