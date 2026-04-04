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12 quả đạn đánh chặn của Israel không ngăn nổi tên lửa siêu vượt âm Iran

Phòng không Israel phóng 12 quả đạn đánh chặn nhưng không thể ngăn nổi tên lửa siêu vượt âm của Iran.
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