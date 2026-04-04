Theo video được Global Insight Journal đăng tải ngày 3/4, một tổ hợp phòng không của Israel đã tham gia trận chiến này. Kíp chiến đấu dường như đã được radar cảnh giới và các nguồn tin tình báo cung cấp dữ liệu về một tên lửa của Iran đang lao tới khu vực thuộc trách nhiệm bảo vệ của mình đã lập tức khai hỏa thành các loạt ngắn từ 3-4 quả đạn mỗi lần. Ước tính đã có tổng cộng khoảng 12 quả đã được phóng đi.

Tên lửa đánh chặn của Israel đã chọn đúng hướng nhưng bất ngờ là tên lửa Iran, có lẽ là loại siêu vượt âm đã dễ dàng vượt qua được "mưa hỏa lực" phòng thủ của đối phương, lao thẳng xuống mục tiêu với tốc độ cực nhanh.

Việc phòng không Israel khai hỏa ồ ạt cho thấy dự trữ đạn đánh chặn của họ vẫn tương đối dồi dào, nếu có thiếu cục bộ hoặc gián đoạn ở đâu đó là do công tác hậu cần chưa đáp ứng được nhịp độ chiến tranh căng thẳng, diễn biến quá nhanh chóng mà thôi.

Mặc dù Lực lượng Phòng vệ Israel (IDF) công bố tỷ lệ đánh chặn thành công tên lửa Iran lên tới 92% nhưng gần đây họ vẫn để lọt một số mục tiêu nguy hiểm và tên lửa Iran đã gây ra thiệt hại trên mặt đất.

"Vỏ quýt dày có móng tay nhọn" - Chiến thuật khác lạ giúp tên lửa Iran xuyên thủng lưới lửa phòng không của quốc gia Vùng Vịnh (Video: RT).

Điều đó khiến giới chuyên gia chỉ ra rằng những hệ thống phòng thủ tên lửa tinh vi nhất không phải lúc nào cũng đạt hiệu quả.

"Một số tên lửa của Iran có khả năng cơ động, làm phức tạp thêm hoạt động đánh chặn. Nỗ lực tính toán quỹ đạo mục tiêu đôi khi sẽ không chính xác. Một chút nhiễu loạn khí quyển cũng đủ để cản trở nỗ lực đánh chặn", Yehoshua Kalisky, chuyên gia thuộc Viện Nghiên cứu An ninh Quốc gia Israel, cho hay.

Giới chuyên gia từng cảnh báo các đợt tấn công trả đũa ban đầu của Iran có thể chỉ sử dụng tên lửa đạn đạo đời cũ, nhằm làm quá tải lưới lửa phòng không đối phương, buộc Mỹ - Israel và đồng minh tiêu hao lượng lớn tên lửa đắt tiền để đối phó. Những vũ khí hiện đại hơn có thể được triển khai ngay khi lưới phòng thủ Mỹ và đồng minh xuất hiện lỗ hổng.

Theo Bloomberg, các quốc gia vùng vịnh Ba Tư đã sử dụng khoảng 2.400 tên lửa đánh chặn kể từ ngày 28/2, trong khi kho dự trữ trước chiến tranh của họ ước tính dưới 2.800 quả. Như vậy, tính tới cuối tuần qua, toàn khu vực chỉ còn chừng 400 quả, một con số đáng báo động.

Tuy nhiên, các cuộc tấn công dữ dội gần đây của Iran vào cuối tuần đã đẩy nhanh sự cạn kiệt này. Không những thế, Tehran áp dụng chiến thuật tinh vi, sử dụng một lượng lớn UAV giá rẻ để làm suy yếu hệ thống tên lửa đánh chặn, sau đó phóng các tên lửa đạn đạo có độ chính xác cao để giáng đòn xóa sổ.

Sự kết hợp "cao - thấp" này đã phần nào thành công trong việc làm suy yếu hệ thống phòng thủ tên lửa “tỷ đô” của Mỹ, Israel và các quốc gia Vùng Vịnh.