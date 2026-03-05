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100 giờ Mỹ mở chiến dịch tập kích Iran

Bộ Tư lệnh Trung tâm Mỹ (CENTCOM) đã đăng video điểm lại 100 giờ triển khai chiến dịch Epic Fury (Cuồng nộ Kinh hoàng) nhằm vào Iran.
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