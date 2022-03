Will Smith xin lỗi Chris Rock sau cú tát trời giáng tại Oscar 2022

Ngày 28/3, Will Smith đã có hành vi trừng phạt với người đồng nghiệp Chris Rock khi ngôi sao phim hài mang vợ anh, nữ diễn viên Jada Pinkett Smith, ra làm trò đùa trên sân khấu lễ trao giải Oscar 2022. Ngay lập tức, Will Smith lao lên sân khấu và tát Chris Rock trong sự ngỡ ngàng của đồng nghiệp, khán giả theo dõi chương trình.

Hành động của Will Smith đã trở thành tâm điểm bàn tán trên mạng xã hội và gây tranh cãi trong cộng đồng nghệ sĩ tại Hollywood. Nhiều ý kiến cho rằng, việc xử lý mọi chuyện bằng vũ lực của Will Smith là thiếu khôn ngoan, không đúng, không hợp lý bởi anh là một nghệ sĩ, một người có tầm ảnh hưởng, một người cha.

Trong khi một số ý kiến cho rằng, cách đùa cợt của Chris Rock là thái quá và Will Smith chỉ hành động để bảo vệ vợ.

Will Smith tát Chris Rock tại lễ trao giải Oscar 2022, ngày 28/3 (Ảnh: Getty).

Sau lễ trao giải Oscar 2022, Will Smith đã đăng một bức tâm thư lên mạng xã hội và thừa nhận, hành động của bản thân là không thể chấp nhận và không thể bào chữa. "Bạo lực dưới mọi hình thức nào đều độc hại và có tính hủy diệt", anh viết trong tâm thư.

Trong bức tâm thư xin lỗi, nam diễn viên vừa giành giải Oscar đầu tiên trong sự nghiệp thừa nhận: "Hành động của tôi tại lễ trao giải Oscar tối qua là không thể chấp nhận và không thể bào chữa".

Trong bài phát biểu lên nhận giải tại Oscar 2022, Will Smith đã xin lỗi vì hành động nóng nảy của mình và giải thích rằng, anh giống như nhân vật Richard Williams chỉ muốn ra tay để bảo vệ những người thân yêu trong gia đình. Song, trong bài đăng trên trang cá nhân mới nhất, tài tử da màu đã trực tiếp nói lời xin lỗi người đồng nghiệp Chris Rock.

Will Smith đã gửi lời xin lỗi người đồng nghiệp Chris Rock sau lễ trao giải Oscar 2022 (Ảnh: JJ).

"Đùa cợt trên nỗi thiệt thòi của tôi là một phần công việc nhưng đùa cợt về tình trạng bệnh lý của Jada là một điều quá sức chịu đựng với tôi và tôi chỉ phản ứng rất cảm tính. Tôi muốn xin lỗi anh, Chris. Tôi đã hành động quá mức và tôi đã sai. Tôi thực sự xấu hổ và hành động của tôi không nói lên bản chất con người tôi. Không có nơi nào dành cho sự bạo lực trên một thế giới đầy tình yêu và lòng tốt", anh viết.

Will Smith cũng gửi lời cảm ơn Viện Hàn lâm, đơn vị tổ chức lễ trao giải Oscar 2022, và những khán giả xem truyền hình hay có mặt trực tiếp tại lễ trao giải. "Tôi thực tâm hối tiếc khi hành động của mình đã tạo thành vết nhơ cho hành trình tuyệt đẹp mà tất cả chúng ta đã cùng bước qua", anh nhấn mạnh.

Hiện, Chris Rock chưa lên tiếng về mọi việc ngoài câu bình luận ngay trên sân khấu: "Wow, Will Smith vừa đánh tôi rớt hồn". Nam diễn viên hài cũng không gửi đơn kiện người đồng nghiệp sau sự cố bị "tẩn" ngay trên sân khấu lễ trao giải điện ảnh uy tín nhất hành tinh. Ngoài đời, Will Smith và Chris Rock có mối quan hệ thân thiết từ xưa và nam diễn viên hài hơn Will Smith vài tuổi.

Ngoài ra, vào ngày 29/3, sau lễ trao giải Oscar 2022, Viện Hàn lâm Hoa kỳ đã có cuộc họp khẩn cấp về hành động của Will Smith. Một số nguồn tin cho rằng, tài tử mới giành giải Oscar có thể bị thu hồi giải thưởng và chịu hình phạt vì hành động nóng nảy của mình.

Đại diện của Viện Hàn lâm nói với tờ NBC News: "Chúng tôi không biết rõ chi tiết mọi chuyện đã xảy ra. Nhưng chúng tôi không thông cảm với hành động ai đó đánh một ai đó trừ khi đó là hành vi nhằm mục đích tự vệ".