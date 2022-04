Đạo đức và văn hóa hành xử có liên quan tới tài năng của một nghệ sĩ không?

(Dân trí) - Sự nghiệp của một nghệ sĩ có liên quan tới đạo đức hay cách hành xử của họ hay không? Một nghệ sĩ dù rất tài năng nhưng nếu bị lên án về đời tư, thì sự nghiệp của họ có đáng bị lao đao theo hay không?

Will Smith tát đồng nghiệp vì một câu đùa: Tương lai liền trở thành câu hỏi bỏ ngỏ

Tại lễ trao giải Oscar 2022, Will Smith đã quá giận dữ trước câu đùa của nam diễn viên Chris Rock về kiểu tóc của vợ mình, tới mức anh bước lên sân khấu và tát người đồng nghiệp. Cú tát này chắc chắn đã đi vào "lịch sử" của giải Oscar như một trong những khoảnh khắc gây sốc nhất.

Cú tát gây bàng hoàng, chấn động Hollywood. Tin tức ngập tràn, truyền thông - công chúng xôn xao bình luận. Ngay sau đó, Will Smith đã lần lượt đưa ra những lời xin lỗi đối với các bên, anh cũng xin rút khỏi Viện hàn lâm Khoa học và Nghệ thuật Điện ảnh Mỹ, vì cách hành xử của anh đã đi ngược lại những giá trị mà Viện đề cao, cũng như vi phạm vào quy tắc hành xử mà Viện đề ra.

Cú tát gây bàng hoàng, chấn động Hollywood (Ảnh: New York Post).

Đơn xin rút khỏi vị trí thành viên đã được chấp thuận, nhưng điều đó không có nghĩa là Will Smith đã hết gặp rắc rối từ hành động sốc nổi trong lúc nóng giận của mình. Anh vẫn phải tiếp tục chờ đợi trước khi hội đồng cấp cao của Viện đưa ra quyết định chính thức về hình phạt dành cho mình.

Liệu Will Smith có bị mất tượng vàng Oscar vừa nhận được với vai nam chính trong "King Richard" hay không? Liệu Will Smith có bị vĩnh viễn loại bỏ khỏi vị trí thành viên của Viện hàn lâm Khoa học và Nghệ thuật Điện ảnh Mỹ hay không? Tất cả những điều ấy vẫn còn phải chờ đợi.

Đáng lẽ 2022 có thể là năm chứng kiến Will Smith thực hiện cú lội ngược dòng trong sự nghiệp ở tuổi 53, khi anh nhận được tượng vàng Oscar đầu tiên trong sự nghiệp. Trước đây, Will Smith đã từng hai lần được đề cử ở hạng mục dành cho Nam chính xuất sắc nhưng đều lỡ hẹn với tượng vàng, đó là hồi năm 2002 với phim "Ali" và năm 2007 với phim "The Pursuit of Happyness".

Vậy nhưng cú tát trên sân khấu lễ trao giải Oscar đã làm đảo ngược tình hình, Will Smith ngay lập tức trở thành cái tên gây tranh cãi. Người ta khen - chê, đồng tình - phản đối trước hành động bạo lực và sốc nổi của anh tại một sự kiện điện ảnh tầm cỡ quốc tế.

Trước tương lai bấp bênh, chấp chới của Will Smith ở thời điểm hiện tại, nhiều dự án phim vốn đã được lên kế hoạch thực hiện với sự tham gia diễn xuất của Will Smith liền tạm ngưng xúc tiến, để chờ đợi mọi chuyện ngã ngũ rồi sẽ "hạ hồi phân giải", người ta sẽ xem có nên hợp tác tiếp với Will Smith hay không.

Tất cả những cơ may của Will Smith đang có nguy cơ bị chấm dứt, vì một cú tát thực hiện trong cơn tức giận không kiểm soát nổi mình (Ảnh: New York Post).

Đáng lẽ sau "King Richard", Will Smith sẽ có rất nhiều dự án phim đáng chờ đợi, anh có thể tạo nên một giai đoạn thăng hoa mới trong sự nghiệp ở tuổi ngoài 50, dù vậy, tất cả những cơ may ấy đang có nguy cơ bị chấm dứt, vì một cú tát thực hiện trong cơn tức giận không kiểm soát nổi mình.

Tờ tin tức The Guardian (Anh) cho biết Will Smith vốn đã chuẩn bị xuất hiện trong hàng loạt dự án phim như "Bad Boys 4", "Bright 2" và "Emancipation", nhưng hiện tại, tất cả những dự án này đều đang trở nên không chắc chắn.

Trước tai tiếng vừa đổ ụp xuống Will Smith, các nhà sản xuất đều trở nên ngần ngại, họ không muốn có bất trắc xảy đến với dự án của mình, tất cả các bên đều đang "án binh bất động", sự nghiệp diễn xuất của Will Smith ở Hollywood đang là một câu hỏi để ngỏ.

Sẽ cần rất nhiều thời gian để những nhà làm phim ở Hollywood có thể quên đi hành động gây sốc của Will Smith.

Hành động của nam tài tử đã làm lu mờ mọi bộ phim và vai diễn được tôn vinh tại lễ trao giải Oscar vừa diễn ra. Và hành động của nam tài tử cũng có thể làm lu mờ mọi bộ phim mà anh tham gia trong thời gian tới, người ta sẽ chỉ nhắc nhớ về cú tát, mà quên đi những giá trị và sức hấp dẫn của bộ phim. Đó là một điều nguy hại đối với bất cứ dự án phim nào.

Ban đầu, khi đứng trên sân khấu phát biểu nhận giải, Will Smith nói rằng mình hành động điên rồ vì tình yêu thương và mong muốn bảo vệ người thân, nhưng sau đó, việc Will Smith đưa ra những lời xin lỗi, bao gồm cả xin lỗi Chris Rock (người phải hứng chịu cú tát), rồi xin rút lui khỏi vị trí thành viên Viện hàn lâm. Điều này cho thấy Will Smith đã ý thức được sự sai lầm trong hành động của mình.

Will Smith đã nói rằng anh sẽ làm những gì cần thiết để đảm bảo bản thân không bao giờ để bạo lực lấn át lý trí thêm lần nữa. Có thể Will Smith sẽ trải qua liệu pháp tâm lý giúp kiểm soát cơn giận, có thể anh sẽ tham gia nhiều hoạt động thiện nguyện hơn trong thời gian tới, hoặc sẽ xuất hiện trong talkshow của vợ để nói ra những điều muốn nói...

Có rất nhiều khả năng có thể tới với Will Smith trong thời gian tới đây, nhưng rõ ràng cách hành xử của anh đã tác động trực tiếp tới vị thế, hình ảnh và cơ hội công việc của anh trong giai đoạn hiện tại.

Johnny Depp bị vợ cũ cáo buộc bạo hành: Sự nghiệp lao đao mãi chưa thôi

Khi bước ra khỏi cuộc hôn nhân với nữ diễn viên Amber Heard, tài tử Johnny Depp phải đối diện với cáo buộc bạo hành trong gia đình. Vì cáo buộc này mà hoạt động kiện tụng giữa hai người sau khi ly hôn vẫn diễn ra kể từ năm 2016 tới nay, chưa có dấu hiệu dừng lại.

Mặc dù Johnny Depp một mực phủ nhận những cáo buộc, nhưng điều này vẫn gây ảnh hưởng tiêu cực nặng nề đối với hình ảnh của nam tài tử trong giới làm phim, khiến sự nghiệp của Depp chịu nhiều tổn hại.

Khi bước ra khỏi cuộc hôn nhân với nữ diễn viên Amber Heard, tài tử Johnny Depp phải đối diện với cáo buộc bạo hành trong gia đình (Ảnh: New York Post).

Chẳng hạn, Depp bị mất vai trong sê-ri phim điện ảnh "Fantastic Beasts". Dự án phim mới hiếm hoi của Depp - "Minamata" (2021) chịu sự thờ ơ, lạnh nhạt của hãng phát hành tại Mỹ. Các thương hiệu không còn tìm tới Depp để mời đóng quảng cáo, thương hiệu nào vẫn tiếp tục cộng tác với anh cũng từng vấp phải chỉ trích.

Các dự án phim mới đã từ lâu không còn tìm tới Johnny Depp nữa, vì các hãng phim đều sợ phải đối diện với những nguy cơ. Chính nam tài tử đã chia sẻ trong một cuộc phỏng vấn hồi năm 2021 rằng anh đang bị Hollywood tẩy chay.

Johnny Depp từng được Liên hoan phim San Sebastian (Tây Ban Nha) trao giải thành tựu cống hiến trọn đời vào cuối tháng 9/2021, vì những đóng góp xuất sắc trong nền công nghiệp điện ảnh.

LHP này cũng gọi Johnny Depp là "một trong những nam diễn viên tài năng và linh hoạt nhất của nền điện ảnh đương đại". Tuyên bố vinh danh Johnny Depp của LHP San Sebastian đã vấp sự phản đối từ một số hiệp hội bảo vệ phụ nữ tại Tây Ban Nha.

Giám đốc của LHP - ông José Luis Rebordinos đã chia sẻ về quyết định vinh danh Johnny Depp rằng: "Vai trò của một liên hoan phim là lựa chọn ra những phim xuất sắc nhất trong năm và ghi nhận những người đã có đóng góp cho nghệ thuật điện ảnh. Giải thưởng được trao cho Johnny Depp là sự ghi nhận của chúng tôi dành cho một diễn viên xuất sắc, một người đã có sự nghiệp lớn trong lĩnh vực điện ảnh".

Dù vậy, trước thông tin Johnny Depp nhận được một giải thưởng giữa giai đoạn lao đao trong cả đời tư và sự nghiệp, người ta chỉ thấy những sự phản ứng và tranh cãi xung quanh quyết định trao giải.

Ở tuổi 58, Johnny Depp đã không còn ở đỉnh cao sự nghiệp, nhưng một cú trượt dài ở tuổi U60 khiến những ai từng yêu mến nam diễn viên cảm thấy thực sự lo ngại cho anh (Ảnh: New York Post).

Trước lùm xùm đời tư của nam tài tử từng một thời nổi danh hàng đầu Hollywood, người ta có thể thấy rõ những tác động tiêu cực đối với cơ hội sự nghiệp của Johnny Depp.

Ở tuổi 58, Johnny Depp đã không còn ở đỉnh cao sự nghiệp, nhưng một cú trượt dài ở tuổi U60 khiến những ai từng yêu mến nam diễn viên cảm thấy thực sự lo ngại cho anh. Tác động của cơn suy sụp này là khôn lường. Không biết liệu có bao giờ những hệ lụy ấy dừng lại hay không, liệu có bao giờ Johnny Depp sốc lại được phong độ và sự nghiệp nữa hay không...

Đạo diễn Roman Polanski phạm tội ấu dâm: Tài năng bao nhiêu cũng không thể gột rửa tội lỗi

Tháng 3/2020, khi đạo diễn Roman Polanski giành giải Đạo diễn xuất sắc nhất tại giải César (giải thưởng điện ảnh được ví như "Oscar của nước Pháp"), hàng loạt những động thái phản đối đã xảy ra.

Ngay sau khi tên của vị đạo diễn được xướng lên, trong khán phòng đã có những tiếng la ó phản đối, hai diễn viên được giao nhiệm vụ xướng tên đã nhanh chóng rời khỏi sân khấu, một số phụ nữ có mặt trong khán phòng liền đồng loạt bỏ về giữa sự kiện.

Đạo diễn Roman Polanski (hiện 88 tuổi) là một nhà làm phim người Pháp gốc Ba Lan (Ảnh: New York Post).

Trước đó, đạo diễn Polanski đã tuyên bố rằng ông sẽ không dự lễ trao giải Césars vì lo sợ rằng mình sẽ gặp phải những sự công kích dữ dội. Dù bộ phim "J'Accuse" (Sĩ quan và điệp viên) của đạo diễn Polanski nhận được 12 đề cử, giành về 3 giải, nhưng không có thành viên nào trong đoàn phim có mặt tại lễ trao giải César.

Chỉ riêng việc bộ phim của vị đạo diễn nhận được nhiều đề cử tại giải Césars đã gây nên nhiều luồng dư luận phản đối tại Pháp. Nhiều thành viên trong Viện hàn lâm Điện ảnh Pháp đã xin từ chức vì bênh vực cho quyết định đề cử và trao giải cho phim của đạo diễn Polanski, họ cho rằng vai trò của Viện không phải là "phán xét đạo đức" khi bình xét trao giải cho những bộ phim điện ảnh.

Đây không phải lần đầu tiên những sự phản đối nổi lên xoay quanh đạo diễn Polanski làm ảnh hưởng tới lễ trao giải Césars. Hồi năm 2017, khi đạo diễn Polanski được giao vai trò đạo diễn sự kiện trao giải này, ông đã phải từ chối vì một làn sóng phản đối dấy lên.

Đạo diễn Roman Polanski tài năng có tiếng trong giới làm phim quốc tế, nhưng cả cuộc đời gắn liền với sự việc bê bối từng xảy ra hồi năm 1977, khi ông bị cáo buộc dùng chất kích thích và rượu để cưỡng bức một bé gái 13 tuổi tại Mỹ.

Khi ấy, Polanski đã thừa nhận tội trạng và chủ động dàn xếp với gia đình nạn nhân để được hưởng sự khoan hồng trước pháp luật. Nhưng ngay trước khi tòa tuyên án, Polanski liền bỏ trốn khỏi nước Mỹ và tới Pháp sinh sống. Từ đó, ông không quay trở lại nước Mỹ để tránh bản án vẫn đang chờ đợi mình, đồng thời, ông cũng không đi qua những nước có ký kết hiệp ước dẫn độ tội phạm với Mỹ.

Đạo diễn Roman Polanski (hiện 88 tuổi) là một nhà làm phim người Pháp gốc Ba Lan. Bộ phim điện ảnh đầu tiên của ông - "Knife in the Water" (1962) đã nhận được đề cử tại giải Oscar cho Phim quốc tế xuất sắc nhất.

Năm 1968, ông chuyển tới Hollywood (Mỹ) và gây tiếng vang với phim kinh dị "Rosemary's Baby" (1968). Năm 1978, sau khi Polanski trốn sang Pháp, ông tiếp tục làm phim, có thể kể tới các phim như "Tess" (1979), "The Pianist" (2002), "The Ghost Writer" (2010), "Venus in Fur" (2013) và "An Officer and a Spy" (2019).

Đạo diễn Roman Polanski tài năng có tiếng trong giới làm phim quốc tế, nhưng cả cuộc đời ông gắn liền với sự việc bê bối từng xảy ra hồi năm 1977 (Ảnh: New York Post).

Trong sự nghiệp, ông Polanski từng nhận được 5 đề cử Oscar, giành về một giải Oscar cho Đạo diễn xuất sắc hồi năm 2003 với phim "The Pianist".

Ông còn nhận được nhiều giải thưởng danh giá khác trong giới điện ảnh, trong đó có một giải Cành Cọ Vàng của LHP Cannes (Pháp) và nhiều giải Cesar (giải thưởng điện ảnh danh giá nhất của Pháp).

Tài năng của Roman Polanski trong lĩnh vực điện ảnh là điều không thể phủ nhận, nhưng cả sự nghiệp của ông bị phủ bóng đen bởi những tranh cãi, phẫn nộ... Dù Polanski có tài năng bao nhiêu, thực hiện bao nhiêu bộ phim được đánh giá cao, thì tên tuổi và sự nghiệp của ông mãi mãi chìm trong bóng đen của tội lỗi từng gây ra.

Đạo diễn Woody Allen bị bạn gái cũ và con gái nuôi cáo buộc ấu dâm: 30 năm sống trong tranh cãi

Ông Woody Allen (hiện 86 tuổi) là một đạo diễn người Mỹ, ông đã có gần 7 thập kỷ làm phim, từng nhận được 24 đề cử Oscar và giành về 4 giải.

Ông Allen hiện là người nhận được nhiều đề cử nhất tại giải Oscar ở hạng mục Kịch bản gốc xuất sắc, với tổng cộng 16 đề cử. Ông từng giành được 4 giải Oscar, một giải cho Đạo diễn xuất sắc (với phim "Annie Hall" - 1977) và 3 giải cho Kịch bản gốc xuất sắc (với phim "Annie Hall" - 1977; "Hannah and Her Sisters" - 1986; "Midnight in Paris" - 2011).

Ông Woody Allen (hiện 85 tuổi) là một đạo diễn người Mỹ, ông đã có hơn 6 thập kỷ làm phim, từng nhận được 24 đề cử Oscar và giành về 4 giải (Ảnh: New York Post).

Có thể nói, sự nghiệp làm phim của Woody Allen bội thu các đề cử và giải thưởng điện ảnh. Rất nhiều diễn viên nổi tiếng muốn tham gia vào các dự án phim của ông để có cơ hội xuất hiện trong những dự án phim nghệ thuật chất lượng.

Dù vậy, sau khi hợp tác, nhiều diễn viên bị chỉ trích vì làm việc với người từng vướng phải cáo buộc ấu dâm. Để xoa dịu sự chỉ trích, nhiều diễn viên lên tiếng giải thích rằng họ đã không cân nhắc thấu đáo, họ cảm thấy hối hận vì đã hợp tác với Woody Allen và sẽ quyên góp toàn bộ thù lao cho hoạt động từ thiện.

Thực tế, Woody Allen là một cái tên của những sự tranh cãi kéo dài xuyên suốt nhiều thập kỷ. Ông là một đạo diễn tài năng nhận được nhiều giải thưởng danh giá, nhưng cũng là người mà gần như cả cuộc đời gắn liền với cáo buộc ấu dâm.

Ông Woody Allen từng có mối quan hệ tình cảm với nữ diễn viên Mia Farrow (Ảnh: New York Post).

Năm 1979, Woody Allen bắt đầu mối quan hệ tình cảm với nữ diễn viên Mia Farrow, trong điện ảnh, họ cũng có hơn một thập kỷ hợp tác qua 13 dự án phim. Ông Allen và bà Farrow chia tay sau khi ông Allen bắt đầu mối quan hệ tình cảm với người con gái nuôi của bà - cô Soon-Yi Previn.

Sau khi chia tay, ông Allen bị bà Farrow cáo buộc lạm dụng tình dục đối với con gái nuôi của họ - cô bé Dylan (khi ấy đang ở tuổi lên 7). Dù vậy, ông Allen không bị kết tội bởi sự việc không có đủ những bằng chứng để tòa án đưa tới một kết luận.

Ông Allen kết hôn với cô Soon-Yi vào năm 1997 và họ vẫn gắn bó từ đó đến nay (Ảnh: New York Post).

Về phần mình, ông Allen luôn phủ nhận cáo buộc ấu dâm. Về sau, ông kết hôn với cô Soon-Yi vào năm 1997 và họ vẫn gắn bó từ đó đến nay.

Thực tế, cho tới hôm nay, cáo buộc ấu dâm năm xưa vẫn có những lúc được phía bà Mia Farrow và con gái nuôi Dylan nhắc lại, họ phản ứng trước những dự án phim mới của ông Allen, chỉ trích những ngôi sao hợp tác với ông. Khi ông cho ra mắt cuốn tự truyện "Apropos of Nothing" hồi năm ngoái, họ cũng phản đối, nhiều nhà xuất bản đã từ chối hợp tác với ông Allen để tránh hệ lụy.

Woody Allen hiện vẫn đang hoạt động ở Hollywood. Ở tuổi 86, biên kịch - đạo diễn Woody Allen đã có 3 thập kỷ sống trong lùm xùm tai tiếng vì những câu chuyện đời tư, và những câu chuyện ấy rõ ràng đã tác động mạnh tới cách công chúng và đồng nghiệp nhìn nhận về ông.

Bích Ngọc

Theo The Guardian

04/04/2022