Phát hiện bạn gái là "nữ hoàng thế giới đêm", tôi nên cưới nữa hay không?

Hôm trước, tôi tình cờ đọc được bài "Đưa bạn gái đi ăn cưới, tôi ê chề khi biết yêu phải "nữ hoàng thế giới đêm"".

Theo đó, một chàng trai đã phải lòng cô gái từng có quá khứ không mấy sáng sủa, đó là "gái bán hoa" đã hoàn lương. Cô ấy giờ đây hiền lành, chăm chỉ và sống tử tế.

Nhưng khi nghĩ đến việc cưới cô ấy làm vợ, anh lại chùn lòng. Quá khứ đen tối của cô như một vết mực, khiến anh không dám đặt bút viết tiếp tương lai.

Dưới góc nhìn của một người đàn ông như tôi, đã đi qua không ít va vấp và chứng kiến nhiều câu chuyện tình yêu, tôi thấy mình cần nói đôi điều. Không phải để phán xét ai, mà để chia sẻ một góc nhìn nhẹ nhàng, chân thành về tình yêu và sự thứ tha.

Bỏ đi mà sống

Nghe có vẻ như lời khuyên phũ phàng nhưng thật ra, tôi không hề khuyên anh ấy bỏ cô gái. Tôi chỉ muốn nói: Hãy bỏ đi những điều tiếng, bỏ đi ánh nhìn soi mói của cuộc đời, bỏ đi cả nỗi ám ảnh về quá khứ của cô ấy. Vì yêu một người có nghĩa là nhìn thấy họ của hiện tại, không phải họ của ngày xưa.

Hãy bỏ hết quá khứ để yêu thương trọn vẹn (Ảnh minh hoạ: TD).

Nếu cô ấy đã can đảm bước ra khỏi vũng lầy của chính mình, sống tử tế và làm lại cuộc đời thì điều cô cần không phải là ai đó nhắc về quá khứ, mà là một vòng tay dang rộng để chở che. Bỏ đi những lời đàm tiếu, bỏ đi định kiến, chỉ giữ lại sự chân thành, đó mới là cách yêu của người đàn ông bản lĩnh.

Chàng trai ạ, khi yêu một người từng lầm lỡ, điều quan trọng không phải là quá khứ của cô ấy có bao nhiêu vết xước, mà là hiện tại cô ấy cố gắng bao nhiêu để trở thành người tốt hơn. Đừng để quá khứ đánh cắp tương lai của hai người.

Cuộc nói chuyện chân thành

Sự im lặng đôi khi sẽ làm mất đi những điều tốt đẹp. Nếu anh đã yêu cô ấy, hãy ngồi xuống và nói chuyện như hai người trưởng thành. Hãy kể cho cô ấy nghe về chính những sai lầm của bản thân anh, dù nhỏ thôi cũng được. Khi anh chia sẻ về bóng tối của mình, cô ấy sẽ thấy an toàn để mở lòng.

Nhiều khi, điều khiến người phụ nữ sợ nhất không phải là bị khinh thường, mà là bị đối xử như một người không thể cứu rỗi. Anh hãy nói với cô ấy rằng, anh biết quá khứ của cô, rằng anh không tò mò, không phán xét, chỉ muốn hiểu. Nói cho cô biết rằng, anh sẵn sàng cùng cô đi tiếp, nếu cô cũng sẵn sàng.

Một người đàn ông khi đã chọn yêu, hãy yêu bằng sự bao dung. Hãy để cô ấy thấy rằng, anh không chỉ yêu vẻ ngoài, mà còn yêu sự mạnh mẽ và dám thay đổi của cô ấy. Cuộc nói chuyện ấy có thể khiến cả hai rơi nước mắt nhưng đó sẽ là nước mắt của sự giải thoát.

Vạch ra lộ trình cho tương lai

Tình yêu không chỉ là cảm xúc, mà còn là trách nhiệm. Khi hai người đã có lòng tin, hãy ngồi lại và vẽ nên con đường tương lai, dù ngắn, dù dài, cũng cần rõ ràng. Bởi khi yêu một người có quá khứ đặc biệt, con đường của anh sẽ không dễ dàng.

Sẽ có người dèm pha, có người ác miệng, có người cố nhắc anh về “cô gái năm xưa”. Nhưng nếu anh và cô ấy cùng có kế hoạch rõ ràng - công việc, cuộc sống, hôn nhân, con cái - thì không lời đàm tiếu nào làm lung lay được. Quan trọng không phải là cô ấy từng là ai, mà là hai người muốn cùng nhau trở thành ai.

Một khi đã yêu, hãy yêu có phương hướng. Đừng để tình yêu chỉ là cảm xúc nhất thời. Khi biết rõ mình đi đâu, anh sẽ không bị kéo ngược về quá khứ của cô ấy. Và khi thấy được tương lai trong mắt anh, cô ấy sẽ càng có lý do để sống tốt hơn.

Hãy yêu thương cô ấy nhiều hơn

Đây có lẽ là điều cuối cùng nhưng cũng là điều quan trọng nhất. Một người phụ nữ đã đi qua đổ vỡ, chịu nhiều tổn thương, trái tim họ mỏng manh hơn ta tưởng. Họ cần tình yêu không phải để quên quá khứ, mà để tin rằng mình vẫn xứng đáng được hạnh phúc.

Nếu anh thực sự yêu cô ấy, hãy yêu nhiều hơn một chút. Hãy nhẹ nhàng hơn một chút khi cô ấy rụt rè. Hãy bao dung hơn khi cô ấy im lặng. Đừng dùng quá khứ của cô ấy để thử thách lòng mình, hãy dùng hiện tại để chứng minh tình yêu của anh.

Người đàn ông mạnh mẽ không phải là người có thể chinh phục hàng trăm cô gái, mà là người dám ở bên một người từng bị cả thế giới chối bỏ. Yêu một người như thế, anh sẽ hiểu rằng, lòng nhân hậu đôi khi còn đẹp hơn nhan sắc.

Tình yêu thực sự không cần trong sạch tuyệt đối, chỉ cần thật lòng và dám cùng nhau đi tiếp. Biết đâu, chính cô gái từng lầm lỡ ấy lại là người mang đến cho anh một mái ấm yên bình, một cuộc đời đủ đầy bằng yêu thương.

Tôi không nói rằng, ai cũng nên làm như vậy. Nhưng nếu là tôi, tôi sẽ chọn yêu vì tôi tin, con người ai cũng có quyền được làm lại. Một người đàn ông có thể vững vàng trước sóng gió nhưng chỉ khi biết tha thứ và trân trọng sự thay đổi của người khác, anh mới thực sự trưởng thành.

Bỏ đi quá khứ, giữ lại tình thương. Đó mới là cách duy nhất để yêu một người từng tổn thương và cũng là cách để chính anh trở nên tốt đẹp hơn.

Đời người ngắn ngủi, đừng để định kiến của xã hội làm tan vỡ một tình yêu đẹp. Nếu cô ấy xứng đáng, hãy nắm tay cô ấy mà đi. Vì biết đâu, đó lại là món quà tuyệt vời nhất mà cuộc đời ban cho anh, giữa thế giới vốn vẫn luôn có những điều kỳ diệu.

Vinh Quang