Chuyến công tác 3 ngày của chồng tôi làm tan nát một gia đình hạnh phúc

Chuyến công tác 3 ngày của chồng tôi lẽ ra chỉ là những ngày bình thường nhưng lại trở thành nỗi ám ảnh, khiến gia đình tôi như sụp đổ.

Tôi từng tin tưởng anh tuyệt đối, tin rằng dù có đi xa, anh vẫn luôn là người chồng chung thủy, biết trân trọng gia đình. Thế nhưng, sự thật tàn nhẫn đã bào mòn niềm tin ấy trong phút chốc.

3 ngày ấy, anh rời nhà với vẻ bận rộn và tất bật, còn tôi lo lắng nhưng vẫn yên tâm. Tôi chẳng ngờ rằng, trong những ngày xa nhà, anh lại chọn cách phản bội, “bóc bánh trả tiền” trong khách sạn với một cô gái lạ.

Anh chắc hẳn nghĩ rằng ở xa, tôi sẽ không biết, mọi việc sẽ lặng lẽ trôi qua. Nhưng anh nào ngờ, những việc làm mờ ám, dù có tinh vi đến đâu, cũng sẽ có ngày bị bại lộ.

Nỗi đau đớn ấy đến với tôi một cách bất ngờ. Một người bạn thân, trong một lần tình cờ đi công việc, đã nhìn thấy cảnh tượng anh ôm ấp cô gái lạ, đi vào khách sạn. Bạn ấy gửi cho tôi những bức ảnh, rõ ràng đến mức không thể chối cãi.

Chuyến công tác của chồng tôi làm tan nát cả gia đình (Ảnh minh họa: KD).

Nhìn thấy hình ảnh đó, tim tôi như bị bóp nghẹt. Mọi cảm giác tin tưởng, an tâm, tình yêu bấy lâu bỗng chốc tan thành mây khói. Tôi lặng người, nước mắt rơi không ngừng, cảm giác bị phản bội tột cùng khiến tôi gần như không thở nổi.

Tôi không thể giữ im lặng. Tôi gửi ngay cho anh những bức ảnh ấy, kèm theo loạt câu hỏi chất vấn, từng lời, từng chữ như lửa đốt vào lòng anh. Anh nhận ra sự thật rằng, mọi bí mật đều đã bị phơi bày.

Anh lúng túng, run rẩy, cầu xin tha thứ, hứa hẹn sẽ không bao giờ lặp lại. Anh hứa hẹn sẽ sửa sai, chu toàn cho gia đình.

Nhưng tôi không cam lòng. Lời xin lỗi của anh không xoa dịu được nỗi đau, không gột rửa được niềm tin đã vỡ tan. Tôi không chỉ đau vì chuyện anh lén lút với cô gái khác, mà còn đau vì chính anh đã xem nhẹ tình cảm, xem nhẹ gia đình, xem nhẹ những tháng năm yêu thương mà chúng tôi cùng nhau vun đắp.

Tôi đã tin tưởng anh tuyệt đối. Tôi đã giao cả trái tim mình, giờ thì anh biến niềm tin đó thành cát bụi.

Những ngày sau đó, tôi sống trong nỗi giày vò. Mỗi lần nghe điện thoại, mỗi lần nhắn tin, tôi đều nghĩ đến bức ảnh ấy. Mỗi khi nhìn thấy anh, tôi vừa muốn bỏ chạy, vừa muốn hỏi tại sao.

Tôi nhớ lại những khoảnh khắc chúng tôi ở bên nhau, những lần anh hứa hẹn, những câu nói yêu thương... Giờ chẳng còn gì là thật, chẳng còn gì là an toàn.

Tôi biết tha thứ là một lựa chọn. Nhưng tha thứ lúc này đồng nghĩa với việc tôi phải đánh đổi cả lòng tự trọng và sự bình yên. Tôi không cam lòng.

Tôi cần thời gian, cần không gian để nhìn thẳng vào sự thật, để quyết định bước tiếp thế nào cho bản thân và cho những đứa con nếu có. Tôi không thể quên, cũng không thể tiếp tục như chưa từng có chuyện gì xảy ra.

Chồng tôi đã học được bài học đắt giá nhưng bài học ấy là nỗi đau của tôi. Một chuyến công tác tưởng bình thường đã biến thành vết thương không thể hàn gắn trong gia đình tôi.

Tình yêu, niềm tin, hạnh phúc bấy lâu bỗng chốc trở thành tro bụi, để lại tôi đứng giữa đống đổ nát của cảm xúc, đau đớn và bối rối không biết phải làm gì tiếp theo.

Tôi đã bỏ về nhà mẹ đẻ sống một thời gian vì không muốn nhìn thấy mặt chồng. Chỉ cần nhìn thấy anh, tôi lại tưởng tượng ra lúc anh đang vui vẻ với người đàn bà khác trong khách sạn.

Tại sao một người đàn ông nói yêu vợ con lại có thể ăn nằm với người không quen biết? Không lẽ, đàn ông là như vậy sao?

Nếu chúng tôi cũng ngoại tình, cũng chơi bời, cũng tìm thú vui bên những người đàn ông khác thì liệu các ông chồng sẽ nghĩ gì? Khi định làm việc mình cảm thấy thích thú, liệu các anh đã bao giờ nghĩ đến cảm giác đau đớn của vợ con? Muốn giữ gia đình nhưng chính mình lại đi phá nát gia đình đó?

Tôi không cam lòng, thật sự không cam lòng...