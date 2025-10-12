Những cô gái trót làm... người thứ ba

Một ngày cuối tuần, tôi vừa mở cửa đã thấy chị hàng xóm đi chợ về ngang. Chị thở dài: “Con bé chủ tiệm trà đầu phố nghe đâu đêm qua uống thuốc ngủ, may mà cấp cứu kịp”.

Tôi không biết cô bé ấy, cho đến khi câu chuyện này lan ra khắp thị trấn nhỏ.

Cô bé yêu một người đàn ông đã có vợ, xem ra cũng là tình yêu thật lòng. Người kia bảo vợ chồng anh ta không hạnh phúc, đang lựa thời điểm thích hợp để tính chuyện ly hôn. Vốn là có thể ly hôn ngay nhưng con còn nhỏ lại hay đau ốm, sợ bỏ vợ trong khi con còn nhỏ dại là quá phũ phàng.

Cô gái yêu, tin và chờ đợi. Mối tình “trong bóng tối” kéo dài 3 năm. 3 năm không chỉ là thời gian, đó còn là quãng thanh xuân của một đời con gái. Bỗng một ngày, vợ người đàn ông kia tìm tới.

Chị ta tìm tới tận tiệm trà, dắt theo hai đứa con nhỏ. Trước rất đông khách hàng, chị ta bắt cô gái quỳ xuống xin lỗi hai đứa trẻ vì có mưu mô cướp bố chúng ra khỏi tổ ấm gia đình.

Cái giá phải trả cho việc làm người thứ ba là nỗi ê chề, cay đắng… (Ảnh minh họa: Sina).

Người đàn ông bao năm ôm ấp, bao năm hứa hẹn những ngọt ngào, lúc ấy chỉ đứng yên nhìn vợ mình nhục mạ, giày vò người tình, không một lời bênh vực. Hôm đó, cô gái chọn chấm dứt cuộc đời bằng thuốc ngủ với hy vọng chạy trốn khỏi những nhục nhã, ê chề. Thật may, cô ấy được người nhà phát hiện và đưa đi cấp cứu.

Chuyện trai gái yêu nhau, hạnh phúc, khổ đau, hợp tan, tan hợp vốn là chuyện thường ngày. Chỉ là khi một cô gái chọn yêu chồng người khác, dù là ê chề, tuyệt vọng đến mức tìm tới sự ra đi vĩnh viễn cũng khó được cảm thông.

Người nhẹ nhàng thì trách cô dại dột, người nặng lời thì nói kết quả như vậy là đáng đời.

Nói gì thì nói, biết người ta có vợ mà vẫn “đâm đầu” vào là không thể chấp nhận được. Không ai trách người đàn ông kia, dù rằng xét cho cùng, có khi anh ta mới chính là kẻ bắt đầu mọi chuyện, là kẻ khiến nhiều người tổn thương nhất.

Tôi nhớ, nhiều năm trước có đi thăm một người quen ở bệnh viện. Giường bên cạnh là một bệnh nhân nữ. Chị xinh đẹp, chưa chồng. Hôm ấy, có người đàn ông đến thăm, mua cho chị một túi cam, nói vài lời động viên, an ủi rồi nhanh chóng rời đi. Chị nói, đó là người tình của chị.

Họ gặp nhau vì công việc, sau đó bị hút vào nhau lúc nào không hay. Dù biết anh đã có vợ và hai con, khi anh tán tỉnh, chị vẫn không chối từ được sức hút của người đàn ông ấy.

Họ “vụng trộm” với nhau gần một năm. Càng ngày, chị càng nhìn rõ thân phận của người thứ ba thê thảm thế nào. Sau những phút ngắn ngủi, nồng nhiệt bên nhau, anh ta lại trở về làm chồng tốt, cha đảm, bỏ chị cô đơn một mình.

Những ngày lễ Tết khi những người yêu nhau hẹn hò, đưa đón, sum vầy lại là những ngày chị thấy cô đơn nhất. Một cuộc gọi vội vàng, vài tin nhắn ngắn ngủi nhớ thương cũng không thể khỏa lấp nỗi trống vắng trong lòng.

Nhưng biết làm sao khi đó là điều mình đã lựa chọn. Một cuộc tình không công khai, một cuộc tình không tương lai, chỉ có những mập mờ, sợ hãi. Có lẽ, mọi chuyện cũng sẽ chấm dứt. Dù cho không ai phát hiện để cấm đoán, can ngăn, tự trái tim mình cũng thấy mỏi mệt mà buông bỏ.

Không có một con số thống kê nào cụ thể cho việc ngoại tình, càng không thể đo đếm bao nhiêu người chọn làm người thứ ba trong một mối quan hệ. Người thứ ba không đơn giản chỉ là một số xếp thứ tự, nó còn là nguồn cơn cho rất nhiều nỗi đau.

Biết bao nhiêu mái nhà bị đạp đổ. Bao nhiêu mái ấm trở thành mái lạnh. Bao nhiêu ông chồng, bà vợ khổ đau vì bị phản bội. Bao nhiêu đứa trẻ bơ vơ vì thiếu mẹ, thiếu cha.

Và biết bao nhiêu vụ vì ghen tuông, người trong cuộc không kìm chế được nỗi uất ức, khổ đau của mình mà gây ra án mạng. Giống như vụ việc xôn xao mạng xã hội vừa qua, người chồng phát hiện vợ cùng lúc gian díu với hai người đàn ông. Trong cơn tức giận, anh đã tước đi sinh mạng của vợ mình và hai người kia.

Mẹ mất, bố vào tù, hai đứa con nhỏ bỗng chốc bơ vơ, côi cút. Trách thủ phạm hay trách nạn nhân bây giờ đều là quá muộn. Có chăng là hồi chuông cảnh tỉnh cho những người khác nhìn mà ngẫm lại mình.

Một chút ích kỷ, một chút ham vui, một lần bất chấp với những cảm xúc ngoài luồng, cái giá phải trả đôi khi là cả sinh mạng. Có đáng không hay là quá đau lòng?

Nhiều khi tôi cứ tự hỏi: Một người lừa vợ, dối con đi ngoại tình, có bao nhiêu người là có tình cảm thực sự với tình nhân? Có bao nhiêu người đàn ông dám đứng ra bảo vệ nhân tình trước đòn ghen của vợ mình hay miệng lưỡi thiên hạ?

Hay là họ chỉ dám nói lời yêu thương sau lưng vợ. Khi bị phát hiện lại như con rùa rụt cổ, như chuột trốn vào hang, mặc cho ai khổ đau, ai bị giày vò, chà đạp.

Đàn ông khác phụ nữ ở chỗ, phụ nữ khi yêu thường trao hết cả trái tim. Còn đàn ông khi yêu có thể hứa hẹn đủ điều. Nhưng nếu buộc phải lựa chọn, họ lại vô cùng thực tế. Giữa gia đình và người tình, nhân vật bị loại trừ thường là người không danh, không phận.

Tôi nghĩ, khi một người chọn làm người thứ ba, trước khi làm tổn thương một người phụ nữ khác, chính họ đã tự chà đạp mình đầu tiên, làm tổn thương mình đầu tiên. Có mấy người thứ ba yêu mà vui, hạnh phúc và có cái kết vẹn toàn viên mãn? Hay kết thúc chỉ là những ê chề, cay đắng?

Yêu một người đã có gia đình, họ sẽ không bao giờ tìm được bến đỗ bình yên, mà ngược lại chính là đang tự đưa mình vào tâm bão.