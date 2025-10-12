Cú "quay xe" bất ngờ của người tình trẻ khiến tôi mất cả vợ lẫn bồ

Tôi quen Ngọc cách đây hai năm, đúng vào thời điểm công ty của tôi có chút trục trặc về pháp lý. Ngọc học luật. Dù hiện tại không làm việc đúng chuyên ngành, cô ấy vẫn có những phân tích rất hay, định hướng cho tôi cách xử lý vấn đề.

Tôi mời em ăn một bữa cơm, tặng em một món quà để cảm ơn, giống như hầu hết mối quan hệ “có đi có lại” trên chốn thương trường. Nhưng em chỉ nhận lời ăn cơm, còn tiền quà thì không nhận. Tôi ấn tượng với em từ đó. Sau này, tôi còn vài lần gặp gỡ nhờ vả, từ ấn tượng đã biến thành thích thú rồi si mê.

Ngọc 27 tuổi, xinh đẹp, đáng yêu và tự trọng. Cô ấy không nhìn vào ví tiền của tôi như nhiều cô gái trước đây mà tôi gặp. Em ăn mặc giản dị, ở nhà thuê, sống đúng với mức thu nhập của một cô giáo trẻ dạy yoga.

Sau này, khi tôi coi em như ánh nến của đời mình, tôi muốn mua tặng em một căn hộ nhỏ, em từ chối. Tôi muốn tặng em một chiếc xe máy mới, em cũng không màng. Em nói em yêu tôi thật lòng, không phải vì những thứ vật chất phù phiếm đó.

Cuối cùng, tôi thuê cho em một căn hộ nhỏ, nơi chúng tôi có thể riêng tư bên nhau mà không sợ ai dòm ngó.

Em chỉ muốn làm người tình, không muốn làm vợ của tôi (Ảnh minh họa: KD).

Vài lần, Ngọc nũng nịu với tôi: “Giá như anh còn độc thân nhỉ? Yêu đàn ông có vợ như đi trên bom, chỉ sợ phát nổ lúc nào không biết. Em sợ nhất là mấy trò đánh ghen. Vậy mà em lại yêu chồng người khác có khổ không chứ?”.

Nếu là trước đây, tôi chỉ cười cho qua chuyện. Nhưng dạo này, những lời lẽ kiểu ấy của cô nhân tình trẻ lại khiến tôi bận tâm.

Tôi và vợ đã có gần 20 năm chung sống. Trong 20 năm ấy, thật khó có thể kể hết những gì chúng tôi đã trải cùng nhau. Từ kỹ sư cơ khí giao thông “nghèo rớt mồng tơi” đến ông chủ doanh nhiệp có chút vốn liếng như bây giờ, tôi không thể không nhắc đến những tháng năm vợ đã cùng tôi đồng cam cộng khổ.

Ngày đó, chúng tôi lấy nhau vì mai mối. Hai gia đình ở quê thân thiết nên vun vào. Hôn nhân không bắt đầu từ một tình yêu đậm sâu nhưng lại đủ thấu hiểu và sẻ chia để cùng gánh vác những chuyện lớn nhỏ.

Vợ tôi rất hiền, chuyện gì cũng ủng hộ chồng, tùy chồng quyết định. Những người vợ hiền sẽ khiến gia đình ấm êm nhưng đời sống vợ chồng thì có phần tẻ nhạt.

Từ khi gánh nặng cơm áo không còn đè nặng, tiêu tiền có thể thoải mái hơn, ánh mắt phụ nữ nhìn tôi cũng dịu dàng hơn. Tôi cũng chỉ là gã đàn ông với những dục vọng tầm thường. Huống hồ, những cô gái trẻ trung, xinh tươi lại cứ dập dìu khiến tôi muốn cầm lòng cũng khó.

Tôi cũng có những mối quan hệ chớp nhoáng, những cuộc tình - tiền sòng phẳng. Nhưng thường thì chỉ để vui, qua rồi là thôi, ít khi vấn vương, cũng không dấn sâu để ảnh hưởng đến gia đình mình.

Nhưng với Ngọc, tình cảm của tôi lại có phần nghiêm túc. Vì tôi cảm nhận em yêu tôi thật lòng, không phải yêu tiền như các cô gái khác. Em đối với tôi như với người yêu, tuyệt đối không hề cố lấy lòng mà cung phụng. Tôi thích em là vì thế.

Nhưng vì em mà bỏ vợ, trước đây tôi chưa từng nghĩ đến. Vậy mà bây giờ, câu nói của Ngọc lại khiến tôi bận tâm. Một cô gái còn trẻ, lại chịu thiệt làm người tình của một gã đàn ông hơn cô ấy mười mấy tuổi như tôi, khiến tôi áy náy.

Nếu vợ như mặt hồ phẳng lặng, bình yên thì Ngọc giống như những con sóng vỗ mặn mòi nơi biển cả. Em cuốn tôi vào những giây phút yêu đương nồng nhiệt khiến tôi như quên đi mọi áp lực vây quanh. Nếu có thể bên em cả đời thì cuộc sống có lẽ trọn vẹn màu sắc.

Suy nghĩ ấy ngày một lớn lên khiến tôi có một quyết định lớn trong đời: Ly hôn vợ. Tôi làm chuyện đó âm thầm, không cho Ngọc biết.

Lúc nghe tôi đề nghị ly hôn, vợ còn nghĩ tôi đùa. Nhưng khi tôi thú nhận đã yêu người khác, vợ tôi bỗng lặng người, sau đó nổi giận quay đi.

Chỉ ngay tối hôm đó, trong phòng ngủ, vợ đưa tờ đơn ly hôn có sẵn chữ ký, giọng cứng cỏi: “Nếu anh muốn đi, em không giữ nữa. Chuyện này để em nói với các con. Em không muốn hai đứa con khinh ghét và thất vọng về chính bố của mình”.

Hai đứa con chọn ở với mẹ. Ngôi nhà đang ở và vài bất động sản khác, tôi đồng ý sang tên cho vợ. Vì không có tranh chấp gì về tài sản, con cái, thủ tục và trình tự ly hôn thuận lợi đến không ngờ.

Hôm ấy, ra khỏi tòa án, tôi đến tìm Ngọc với tâm hồn phơi phới. Tuy trong lòng có chút không thoải mái vì cuộc ly hôn vừa rồi, nghĩ đến những ngày tháng sau này có thể tự do bên người tình trẻ, mọi áy náy với vợ con cũng không còn đáng kể.

Ngọc đón tôi với vẻ thích thú: “Hôm nay, anh có chuyện gì vui thế? Lại có hợp đồng mới à?”. Tôi bế Ngọc xoay một vòng, không giấu nổi xúc động: “Từ nay, anh có thể nắm tay em đi khắp mọi nơi. Em có thể đường hoàng đi bên anh, không cần e dè, sợ hãi nữa nhé”.

Như vẫn chưa hiểu, Ngọc cau mặt hỏi lại: “Ý anh là sao?”. “Là anh ly hôn rồi. Anh là đàn ông tự do rồi. Em hiểu chưa?”. Ngọc không hề vui như tôi tưởng. Cô ấy ngồi xuống ghế, nhìn tôi, ánh mắt chưa từng có trước đó.

“Một chuyện lớn như vậy, sao anh không hề nói trước với em?”. Tôi không hiểu câu hỏi đó có nghĩa là gì? Tôi chỉ muốn tạo cho Ngọc một bất ngờ. Và hình như bất ngờ này quá lớn, khiến em sốc thì phải.

Đêm đó là lần đầu tiên tôi không phải nhìn đồng hồ để về nhà mà chìm đắm trong những ngọt ngào bên người tình trẻ. Sáng hôm sau, tôi dậy sớm nhưng Ngọc đã không còn ở trong nhà.

Tôi tưởng em đi chợ mua đồ ăn sáng. Nhưng khi mở điện thoại, tin nhắn Ngọc gửi lúc 5h sáng hiển thị: “Những tháng ngày bên anh rất vui vẻ. Nhưng em chưa bao giờ có ý định cướp chồng của người khác.

Em càng không hy vọng sẽ lấy một người đàn ông phụ bạc vợ hiền. Vì em biết đến vợ con mình, anh còn dễ dàng từ bỏ thì em cũng chẳng đáng là gì. Cảm ơn và tạm biệt anh”.

Tôi ngồi thẫn thờ, ngỡ như mình đang ở trong một cơn mơ. Không lẽ chỉ mới hôm qua đến hôm nay, tôi vừa mất vợ, vừa mất cả người tình? Người yêu thương tôi và người tôi yêu thương, họ đều rời bỏ tôi không hề luyến tiếc.