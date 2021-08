"Mình chia tay nhé, bố mẹ anh không ưa em"

Dân trí Một cô gái sau buổi đến nhà người yêu ra mắt đã nhận được tin nhắn đề nghị đường ai nấy đi như vậy, chung quy cũng bởi 2 sự cố xảy ra ở nhà người yêu khiến cô bị gắn mác "tiểu thư".

Xuất hiện trên một diễn đàn tâm sự, những dòng viết của cô gái gây sự chú ý đối với cư dân mạng:

"Mình và anh ấy đã yêu nhau 3 năm, mình là con một nên gia đình khá cưng chiều, từ bé đến lớn không phải làm việc gì nặng... Từ khi yêu anh, mình cũng thừa nhận mình vụng về. Anh động viên là mình cố gắng thay đổi, và mình cũng học cách thay đổi.

Hôm vừa rồi về nhà anh chơi, đang ngồi nói chuyện vui vẻ với hai bác thì mình thấy con chuột. Thật sự là do lúc ấy mình sợ quá nên đã hét lên theo quán tính...

Chắc lúc đó, hai bác rất khó chịu, có vẻ không hài lòng về mình. Về sau vẫn tiếp tục ngồi nói chuyện bình thường thì hai bác có nói mình là "sắp tới nhà sắp có giỗ cháu về để phụ bác nhé".

Nếu mình không bận thì mình cũng không đắn đo gì nhưng thật sự là hôm đó nhà mình bận, nên mình có nói với bác là: "Hôm đó cháu có việc bận rất quan trọng nên cháu không về được, hay cháu thuê người về làm cỗ cho nhà mình được không bác? Như vậy bác sẽ không cực...".

Nói xong, thì bác liền tỏ thái độ ra mặt và nói: "Thôi, để bác sắp xếp tự làm. Muộn rồi cháu về đi...".

Sau khi về đến nhà thì người yêu mình có nhắn với mình như thế này. Trên đoạn đường đưa mình về anh ấy không trách móc một câu vậy mà về đến nhà lại thế này. Mình sai ở đâu? Thật sự mình thấy rất buồn...".

Đoạn tin nhắn với bạn trai cô gái đưa ra hỏi ý kiến cư dân mạng.

Sau khi nghe xong tâm sự của cô gái, một số ý kiến cho rằng có thể do cô không khéo ăn khéo nói nên đánh mất thiện cảm từ người đối diện. Ví dụ như khi mẹ người yêu gợi ý mời đến nhà hôm có giỗ và ngỏ lời nhờ phụ bác, nếu cô gái bận thật vẫn có thể vui vẻ nói "vâng cháu sẽ thu xếp ạ", đến hôm ấy bảo mình có việc đột xuất thì chẳng ai chê trách được. Đằng này cô lại cáo bận ngay lập tức và ngỏ ý thuê người đến nhà bạn trai làm giúp thì người khái tính họ sẽ tự ái thôi.

Song nhiều ý kiến phản bác cho rằng, dù cô gái có không được khéo léo thì cô ấy cũng rất thật thà, và chân thành. Hai sự cố cô ấy sợ chuột hét lên và cáo bận không đến buổi giỗ được đều không thể là lý do để "loại thẳng tay", phản đối mối quan hệ của hai người trẻ nếu họ thực sự yêu nhau và muốn trọn đời gắn bó.

Ở đây các thành viên diễn đàn đã thấy mùi gia trưởng, nghe mẹ của anh chàng người yêu khi từ đầu tới cuối anh chàng này không nói đỡ người yêu được câu nào để bảo vệ cô ấy, lại còn hùa theo mẹ chỉ trích cô ấy là tiểu thư, phủ nhận mọi cố gắng trước giờ của cô ấy, trong khi người yêu vụng về do được cưng chiều từ bé là điều anh ta đã biết trước.

Cư dân mạng an ủi cô gái đừng buồn, mấu chốt vấn đề có lẽ là cô và bạn trai cùng gia đình anh ấy không phù hợp, không phải để dành cho nhau mà thôi. Họ may ra rồi sẽ tìm được Lọ Lem chấp nhận đến làm cỗ cho gia đình bạn trai, xốc vác việc nhà chồng mà không bao giờ dám than vãn kêu than kể cả khi nhìn thấy chuột. Còn cô tiểu thư, công chúa thì sẽ tìm được hoàng tử của đời mình.

"Chán mấy người đàn ông thời buổi nào còn đòi đè đầu bạn gái ra làm giỗ nhà mình, sao không tự đi mà làm lấy. Bạn gái thì vẫn là khách, người ta đến phụ là lịch sự, không thì thôi, còn đòi phải khéo léo", "Mình với người yêu cũ cũng chia tay chỉ vì mình ít làm việc nhà (mình đi làm 7-8 tiếng). Không phải mình không biết làm gì đâu nhưng nhà "nó" kênh kiệu bắt mình thay đổi, "nó" thì nghe mẹ, nghĩ cũng đúng khi đã bỏ"... là một số ý kiến của các cô gái trẻ không chấp nhận thói gia trưởng, coi thường phụ nữ, xem phụ nữ đương nhiên là phải gắn với việc nhà, cung phụng gia đình chồng.

Các thành viên diễn đàn cho rằng thói gia trưởng như kiểu của gia đình người yêu cô gái cần thay đổi. Nếu còn cách nghĩ mình được quyền "tuyển" con dâu và thích đưa ra thử thách với họ, chăm chăm nghĩ họ có qua được thử thách của mình hay không thay vì xem xét, quan sát xem đôi trẻ có yêu nhau không, thương nhau và chăm sóc tốt cho nhau sau này không, thì sẽ chẳng bao giờ có được con dâu trong thời đại này cả.

Huyền Anh