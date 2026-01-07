Một lần vô tình lướt Facebook, tôi quyết định từ bỏ pickleball

Tôi đến với pickleball khi tình cờ được bạn bè rủ rê đi “đánh thử cho biết”. Tôi nghĩ đơn giản chỉ là vận động cho vui, "đổi gió" so với những vòng chạy bộ quen thuộc. Không ngờ, chỉ sau vài lần cầm vợt, tôi lại “mê” bộ môn này đến vậy.

Pickleball có cái hấp dẫn rất riêng. Nó không quá nặng như tennis, cũng không đơn điệu như đi bộ. Mỗi trận đấu là một cuộc vui, có tiếng cười, có ganh đua nhẹ nhàng, có những cái đập tay đầy hào hứng sau mỗi pha bóng đẹp.

Bạn bè rủ, bất kể sáng, trưa, chiều hay tối, tôi đều sắp xếp để tham gia cho bằng được. Tôi chiều lòng tất cả cuộc hẹn, miễn là được ra sân, được đánh pickleball.

Tôi sẵn lòng tới những cuộc hẹn đánh pickleball, miễn được vui vẻ (Ảnh minh họa: Pinterest).

Càng chơi, tôi càng bị cuốn, đến mức quên cả những việc vốn dĩ từng là ưu tiên của mình. Tôi bắt đầu lười nấu ăn, bữa cơm gia đình không còn đều đặn như trước.

Những lúc con ngồi học bài, tôi không còn kiên nhẫn ngồi bên cạnh kèm con từng phép tính, từng dòng chữ. Nhà cửa bừa bộn hơn, tôi tự nhủ “để mai dọn cũng được”. Thậm chí, có những ngày tôi không ghé qua công ty của hai vợ chồng, chỉ vì… hôm đó có lịch đánh pickleball từ sáng đến chiều.

Có những hôm, tôi dành trọn 7–8 tiếng đồng hồ trên sân và ngồi lại tán chuyện, ăn uống cùng bạn bè. Tôi thấy mình năng động hơn, vui vẻ hơn, cuộc sống có vẻ “sôi động” hơn trước. Tôi cười nhiều hơn, nói nhiều hơn, đăng bài Facebook nhiều hơn. Nhưng rồi, nửa năm trôi qua, khi vô tình lướt lại chính trang cá nhân của mình, tôi chợt giật mình.

Facebook của tôi ngập tràn hình ảnh sân bóng, vợt, giày, những bữa liên hoan sau trận đấu, những nụ cười rạng rỡ bên bạn bè. Tôi kéo mãi, kéo mãi… mà rất ít thấy hình ảnh của con. Điện thoại của tôi cũng vậy. Ảnh chụp con thưa dần, không còn những khoảnh khắc đời thường giản dị như trước: Con ngồi học bài, con ngủ quên trên sofa, con cười toe khi ăn món mẹ nấu...

Lúc đó, tôi chợt thấy lòng mình trùng xuống. Tôi nhận ra, trong lúc mải mê chạy theo niềm vui cá nhân, tôi đã vô tình bỏ lại phía sau những điều quan trọng nhất. Gia đình tôi vẫn ở đó, chồng tôi vẫn âm thầm xoay xở công việc, con tôi vẫn lớn lên từng ngày… Chỉ là tôi đã không hiện diện đủ đầy như trước.

Tôi không phủ nhận pickleball mang lại cho tôi sức khỏe, sự kết nối xã hội và niềm vui. Nhưng khi niềm đam mê chiếm quá nhiều thời gian, quá nhiều tâm trí, nó bắt đầu lấy đi những thứ khác.

Tôi đang dần đánh mất không khí sum vầy trong chính ngôi nhà của mình. Những bữa cơm ít tiếng cười hơn, những buổi tối mỗi người một việc và tôi - người mẹ, người vợ - lại thường xuyên vắng mặt vì “có kèo”.

Suy nghĩ đó theo tôi suốt nhiều đêm. Tôi tự hỏi mình chơi thể thao để khỏe hơn, để sống tốt hơn hay để gia đình ngày một xa nhau? Con tôi đâu cần một người mẹ năng động ngoài xã hội, mà cần một người ngồi bên cạnh khi con học bài, lắng nghe con kể những chuyện rất nhỏ. Chồng tôi đâu cần những tấm ảnh check-in đẹp đẽ trên sân, mà cần một người vợ cùng vun vén, cùng giữ lửa cho mái nhà.

Và tôi quyết định dừng lại.

Không phải vì ghét pickleball, mà vì tôi yêu gia đình mình hơn. Tôi chọn từ bỏ môn thể thao mà mình từng rất cuồng nhiệt, ít nhất là trong giai đoạn này, để quay về với nhịp sống quen thuộc. Sáng sớm, tôi lại tranh thủ chạy bộ như ngày trước, dù chỉ một mình nhưng vận động nhẹ nhàng, vừa đủ để khỏe. Tối đến, tôi dành thời gian cho con, cho bữa cơm gia đình, cho những cuộc trò chuyện không vội vã.

Tôi hiểu rằng, giữ gìn sức khỏe không chỉ là vận động nhiều, mà còn là giữ cho tâm trí mình cân bằng, giữ cho các mối quan hệ quan trọng không bị bỏ quên. Gia đình không náo nhiệt như sân bóng nhưng là nơi cho tôi cảm giác bình yên và đủ đầy nhất.

Có thể một ngày nào đó, khi mọi thứ đã ổn định hơn, tôi sẽ quay lại với pickleball, một cách chừng mực hơn. Còn lúc này, tôi chọn quay về làm vợ, làm mẹ, làm người giữ nhịp cho mái ấm của mình. Và tôi tin, đó là quyết định đúng.