Bỗng dưng mất 6 cây vàng, mẹ tôi đau đớn khi biết kẻ chủ mưu là ai

Cách đây 4 tháng, tự dưng bố tôi cảm thấy khó chịu ở cổ đến mức không ăn uống được gì. Từ một người khỏe mạnh ăn 2-3 bát cơm mỗi bữa, bố tôi bỗng nằm liệt giường, gầy xọp đi.

Ban đầu, cả nhà tôi nghĩ bố chán ăn hoặc ốm vặt. Nhưng sau khi đi khám, ai cũng suýt ngất khi bác sĩ thông báo, bố mắc ung thư thực quản.

Bệnh tình của bố đã đến giai đoạn khá nặng. Tôi cảm thấy tuyệt vọng khi nghĩ bố có thể ra đi bất cứ lúc nào. Mẹ tôi khóc hết nước mắt, khăn gói mang đủ thứ vào viện chăm bố.

Hàng xóm, bạn bè, người quen biết tin đều đến thăm bố tôi. Trải qua ca phẫu thuật đầu tiên, giờ bố tôi không thể nói được nữa. Ở cổ bố giờ có một cái lỗ, cắm đủ loại dây với ống quanh người để duy trì sự sống. Ai cũng ái ngại khi trông thấy tình cảnh hiện tại của bố tôi.

Ròng rã mấy tháng trời, chỉ có tôi và mẹ thay phiên nhau chăm bố. Cuộc sống gia đình tôi bị đảo lộn hoàn toàn, kinh tế cũng sa sút. Có bao nhiêu tiền tiết kiệm, mẹ con tôi đều bỏ hết ra để chữa bệnh cho bố. May mà ông có bảo hiểm nên cũng đỡ phần nào.

Bố bệnh nặng nhưng anh trai tôi lại vô cùng thờ ơ (Ảnh minh họa: TD).

Mọi người tưởng nhà chỉ có mình tôi thôi ư? Không đâu, tôi còn một người anh trai nữa. Năm nay, anh 37 tuổi, đã có có gia đình riêng và sống ở tỉnh khác.

Lúc biết bố mắc bệnh, tôi gọi điện bảo vợ chồng anh thu xếp về nhà. Tuy nhiên, anh tôi lấy cớ bận việc, sếp khó tính rồi con ốm nọ kia để trì hoãn lái xe về thăm bố.

Đợi mãi chẳng thấy con trai về, mẹ tôi sốt ruột gọi hỏi mãi. Anh chống chế rằng, sắp cuối năm rồi, anh chưa sắp xếp được thời gian nên không dám nghỉ lâu sợ bị chủ đuổi việc.

Mẹ khóc hết nước mắt, hỏi gia đình quan trọng hay công việc quan trọng hơn. Anh tôi im lặng không nói gì, chỉ bảo mẹ đừng ép buộc anh gì cả.

Thấy mẹ buồn, tôi cũng chẳng biết an ủi sao. Bố không thể nói được nữa nhưng tôi phát hiện có lần, bố lặng lẽ khóc khi người quen hỏi con trai lớn đâu.

Tôi nhắn tin hỏi tại sao anh lại tệ với bố như thế, không sợ sau này sẽ ân hận sao? Anh nói phải lo cơm áo gạo tiền, nuôi vợ nuôi con, bản thân cũng khổ chứ chẳng hề sung sướng.

Tôi liền hỏi tiếp, bố giờ ung thư chẳng còn sống được bao lâu, anh muốn báo hiếu tử tế hay làm thằng vô đạo đức? Anh liền mắng tôi là láo toét, sau đó chặn liên lạc với tôi luôn.

Chán chẳng buồn nói, tôi coi như không có người anh này trên đời. Mẹ tôi cũng đã chuẩn bị sẵn giấy tờ di chúc thay bố, quyết định sửa lại phần thừa kế của anh trai tôi cho xứng với “tấm lòng” của anh.

Biết bố mẹ sửa di chúc, vợ chồng anh trai tức tốc đến bệnh viện ngay. Nửa ngày đã thấy họ ngồi ngay ngắn cạnh giường bố tôi rồi.

Mẹ tôi mệt nên bảo anh chị ở lại chăm bố một hôm cho bà về nghỉ ngơi. Ngủ được 3 tiếng tỉnh dậy, mẹ bàng hoàng phát hiện ra chuyện động trời. Chị dâu lén cạy tủ quần áo của bố mẹ, lấy đi chiếc hộp đựng sổ đỏ cùng 6 cây vàng, chỉ chừa lại vài món trang sức.

Trong lúc tôi vắng mặt, anh trai đã lén chở chị dâu về nhà rồi lấy đồ của bố mẹ. Ngủ dậy thấy quần áo tung tóe, mẹ tưởng nhà có trộm. Tôi mở camera lên kiểm tra thì sốc nặng khi chứng kiến hành động của vợ chồng anh trai.

Từng nghe không ít chuyện người nhà trộm cắp tài sản của nhau, giờ tôi mới được trải nghiệm cảm giác đó. Chỉ vì sợ thiệt mà anh chị bày ra âm mưu khó tin này, mục đích là để dọa bố mẹ phải thay đổi di chúc, cho anh chị phần tài sản hơn.

Khi mẹ tôi gọi điện mắng, chị dâu trở mặt, thái độ vô cùng hỗn hào. Chị chê bố tôi nằm viện phiền phức, chê miệng bố hoại tử mùi hôi, nói ung thư không chữa được thì về nhà, nằm viện chi cho tốn tiền, khổ con cháu.

Giờ anh chị không chịu trả vàng với giấy tờ. Mẹ đòi thì anh trai tôi nói, anh là con trưởng nên được quyền thừa kế hết tài sản lớn, còn tôi chưa lấy chồng nên phần ít hơn là đương nhiên.

Mọi người nghe vậy có chấp nhận được không? Giờ tôi phải làm gì để giúp bố mẹ đòi lại tài sản? Chẳng lẽ tôi báo công an bắt chính anh trai mình?

