Đến nhà tôi, người đàn ông lạ tiết lộ một bí mật khiến... 3 gia đình tan vỡ

Chào mọi người, tôi là nữ 29 tuổi. Tôi lập gia đình và về làm dâu nhà chồng được hơn một năm. Cuộc sống làm dâu cũng khá thoải mái. Bố chồng mất cách đây gần chục năm nên giờ cả gia đình nhỏ của tôi và anh chồng, chị dâu đều ở chung với mẹ chồng.

Nhà chồng tôi vốn là kiểu gia đình mà hàng xóm hay khen “trên bảo dưới nghe”. Mẹ chồng hiền lành, chị dâu nhẹ nhàng, trẻ con trong nhà thì ngoan ngoãn. Ngay cả chuyện sống chung cũng không có mấy mâu thuẫn.

Anh chị ấy có một cô công chúa nhỏ 5 tuổi. Con bé vừa ngoan ngoãn, vừa đáng yêu nên cả nhà ai cũng thương. Mấy tháng trước, anh chị còn đón tin mừng chị dâu có em bé. Ai cũng hân hoan, nghĩ đến cảnh nhà thêm tiếng cười trẻ con.

Tôi đã tin rằng, mình may mắn lấy chồng vào một gia đình tử tế, ít sóng gió. Nhưng đúng là sóng gió chẳng bao giờ báo trước…

Cả 3 gia đình tan vỡ chỉ vì hai người ngoại tình (Ảnh minh hoạ: Knet).

Một buổi chiều, khi cả nhà đang chuẩn bị cơm, một người đàn ông lạ xuất hiện trước cửa. Ông ta gõ cửa, giọng chắc nịch: “Tôi cần gặp gia đình này. Chuyện rất quan trọng”.

Chưa kịp mời vào, ông ta đã đặt một tập phong bì dày cộp xuống bàn, mở ra toàn những bức ảnh mà chỉ nhìn qua tôi đã thấy ruột gan xoắn lại.

Người trong ảnh là… anh trai chồng tôi. Và cạnh anh là một người phụ nữ xa lạ. Không phải ảnh đứng nói chuyện, không phải ảnh đi ăn bình thường, mà là những khoảnh khắc đủ thân mật để bất kỳ ai cũng hiểu chuyện gì đang diễn ra.

Không khí cả nhà như bị hút hết oxy. Mẹ chồng nắm chặt mép bàn, chị dâu run rẩy. Anh trai chồng ban đầu còn chối, nói là “ảnh ghép” cho đến khi người đàn ông kia lạnh lùng nói: “Người trong ảnh là vợ tôi. Và người giới thiệu họ quen nhau chính là em trai anh”.

Tôi chết lặng. Em trai anh… chính là chồng tôi.

Tôi không biết mình nên cười hay khóc. Một là anh chồng ngoại tình. Hai là chồng tôi làm “ông mai” cho cuộc tình đó. Và 3 là cả hai im thin thít suốt mấy tháng trời để chị dâu mang bầu mà không hay biết gì.

Chị dâu nghe xong, chỉ kịp hét lên một tiếng rồi ngã quỵ. Cả nhà đưa chị vào viện cấp cứu nhưng đứa bé không giữ được.

Những ngày sau đó, tôi tưởng hai người đàn ông này sẽ biết điều, im lặng mà chuộc lỗi. Nhưng không. Một tối, khi mẹ chồng gọi tôi và chị dâu vào phòng, hai người họ ở bên ngoài nghe lén rồi xông vào với thái độ như thể chúng tôi là tội đồ.

“Đàn ông ngoại tình nhưng vẫn lo cho vợ con là tử tế rồi. Các cô làm quá lên làm gì?”, chồng tôi nói, mặt tỉnh bơ.

Anh trai chồng phụ họa: “Ly hôn chỉ làm khổ con. Đàn bà mà ích kỷ vậy là không biết thương con”.

Tôi nghe mà nổi da gà. Thì ra trong từ điển của họ, “tử tế” nghĩa là ngoại tình thoải mái, miễn là mỗi tháng vẫn đưa tiền về nhà.

Khi chị dâu nói muốn ly hôn, anh trai chồng lập tức buông lời đe dọa: “Nếu cô đi, đừng mong nhận một xu trợ cấp nuôi con”. Đứa bé ấy là con ruột của anh ta, vậy mà miệng vẫn nói được câu đó.

Mẹ chồng tôi lúc ấy không chịu nổi nữa, nổi giận đánh mỗi con trai một cái rồi ngất xỉu. Cả nhà cuống cuồng đưa bà đi viện. May mắn là qua cơn nguy hiểm nhưng bà phải nằm điều trị vài ngày.

Chiều nay, chị dâu dắt con gái về ngoại, chắc vài hôm nữa sẽ nộp đơn ly hôn. Tôi nghe nói bên nhà người phụ nữ kia cũng đang làm thủ tục. Hai đứa con của họ rồi sẽ ra sao, chẳng ai dám chắc.

Tôi đứng ở cửa sổ nhìn ra con ngõ nhỏ, nghĩ về quyết định của mình. Mẹ chồng đang nằm viện, tôi chưa thể nói ngay. Nhưng khi bà khoẻ lại, tôi sẽ xin phép về nhà ngoại, thưa chuyện ly hôn.

Bởi hơn ai hết, tôi hiểu, một khi lòng tin đã mất, ở lại chỉ còn là sự dằn vặt nhau mỗi ngày. Và tôi không muốn đứa con tương lai của mình lớn lên trong một mái nhà mà tình thương đã bị thay thế bằng sự giả dối.