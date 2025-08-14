Mới yêu lần đầu, tôi mất ngủ cả tuần khi đồng nghiệp tiết lộ một bí mật

Năm nay tôi 24 tuổi, vừa ra trường đi làm được hai năm. Cả tuổi trẻ chưa từng yêu ai cho đến cách đây 5 tháng, tôi gặp cô ấy. Cô ấy bằng tuổi tôi, có nụ cười dịu dàng, ánh mắt biết cười và quan trọng là… chủ động quan tâm tôi.

Tôi là nhân viên mới, cô ấy là nhân viên cũ, được phân công hỗ trợ tôi làm quen công việc. Ngày nào cô ấy cũng kèm cặp, chỉ dẫn, thi thoảng gửi vài tin nhắn kiểu “Nay trông cậu mệt thế, vui lên nào”.

Lần đầu có một cô gái đối xử với tôi như vậy, tôi ngỡ mình bước vào câu chuyện ngôn tình giữa chốn công sở.

Không ngờ mối tình đầu của tôi lại rơi vào hoàn cảnh éo le như vậy (Ảnh minh hoạ: iStock).

Một tối mưa lất phất, sau buổi xem phim, cô ấy nhìn tôi đầy ẩn ý rồi hỏi có thích cô ấy không? Tôi thú nhận là có. Cô ấy cười, gật đầu đồng ý làm bạn gái tôi ngay lập tức.

Khoảnh khắc ấy, tôi tưởng mình vừa “trúng số độc đắc”, mối tình đầu lại còn được nàng thơ chủ động. Chúng tôi yêu trong âm thầm vì “luật bất thành văn” của công ty là nhân viên không nên yêu nhau.

Để tránh đồng nghiệp nhìn thấy, chúng tôi chọn cửa hàng tiện lợi cách công ty 500m làm địa điểm đưa đón nhau đi làm. Trong các buổi tiệc chung, cả hai thường tách nhau ra, không dám đứng gần hay tương tác quá nhiều.

Thậm chí, tôi và cô ấy còn nhiều lần tỏ ra ghét nhau, cãi vã những vấn đề nhỏ nhặt nhằm "che mắt" sự tò mò của các chị đồng nghiệp khó tính.

Nhưng đến tháng thứ 4, vài chị đồng nghiệp bắt đầu phát hiện ra điều lạ và dò hỏi tôi: “Này, cậu với con bé… đang yêu nhau à?”, "Con bé đó… từng là "bé ba" đấy".

Các chị không kể chi tiết, chỉ khuyên tôi rằng, nếu là công việc thì được, còn tình cảm thì tránh xa cô ấy ra. Ban đầu, tôi nghĩ chỉ là tin đồn độc mồm độc miệng chốn văn phòng.

Nhưng rồi một chị khác xác nhận: “Ừ, đúng. Con bé từng đi du lịch với chồng chị Vân, sau một bữa liên hoan công ty. Chồng chị ấy còn chẳng kịp về nhà giải thích”.

Tôi sững lại. “Bé ba” nghĩa là… người thứ ba, kiểu vai diễn chẳng ai muốn người yêu mình từng đảm nhận. Tôi không tin. Cô ấy dịu dàng, quan tâm, đâu giống kiểu người chen vào hạnh phúc của ai.

Chưa dừng lại tại đó, hoá ra, chuyện ấy xảy ra chỉ một năm trước khi tôi vào công ty. Nghĩa là, quá khứ của “nàng thơ” mà tôi yêu thương còn nóng hổi, vừa thổi vừa nghe.

Những ngày sau, tôi vừa nhớ, vừa sợ. Nhớ những tin nhắn dịu dàng, những lần cô chăm sóc tôi khi ốm. Sợ vì câu “có một lần sẽ có lần hai” cứ vang trong đầu.

Tối qua, tôi hẹn bạn gái ra nói chuyện. Cô ấy im lặng khi tôi nhắc chuyện quá khứ, chỉ hỏi một câu: “Nếu hôm nay, anh mới gặp em nhưng biết tất cả từ trước, anh có yêu em không?”.

Trái tim tôi như thắt lại, khuôn mặt vô cảm và cũng không trả lời được câu hỏi của cô ấy. Có ai ngờ rằng, mối tình đầu tiên sau 24 năm của tôi lại rơi vào tình cảnh éo le đến vậy.

Tôi đã rung động, yêu hết mình nhưng cũng không thể để bản thân lún sâu vào một mối quan hệ mập mờ với cô gái từng có quá khứ làm "tiểu tam" chuyên đi phá hoại gia đình người khác.

Bây giờ, tôi đứng trước hai lựa chọn, Một là giữ cô ấy lại, biết đâu cô ấy đã đổi vai? Hai là rút lui sớm để khỏi biến mình thành nhân vật phụ trong vở kịch “bé ba” phiên bản mới này?

Nếu gặp phải tình cảnh này, mọi người sẽ chọn cái kết nào?