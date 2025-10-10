Lộ bí mật là thiếu gia giàu có, tôi bị bạn gái... bỏ ngay lập tức

Tôi đưa Trang về tận cửa nhà em rồi mới vòng về nhà tôi. Chúng tôi vừa dự bữa tiệc sinh nhật bạn thân của tôi từ thời đại học. Nhà Trang cách nhà tôi gần chục cây số nên thông thường, em sẽ căn thời gian để gọi hỏi tôi đã về tới nơi an toàn chưa.

Nhưng lần này, tôi đợi mãi không thấy cuộc gọi nào. Cứ nghĩ tắm xong ra sẽ có nhưng tôi cầm điện thoại lên màn hình vẫn trống trơn. Tôi nóng ruột nhắn trêu: "Anh vẫn đang đợi em gọi điện đấy nhé. Không chúc ngủ ngon, anh không ngủ đâu".

Đáp lại tôi vẫn là sự im lặng. Tôi lên giường trong sự thắc mắc len vào cả giấc mơ. Trang là bạn gái hiện tại của tôi. Sau khi kết thúc cuộc hôn nhân đầu tiên, tôi đã tìm hiểu nhiều người, duy chỉ có Trang là người mà tôi ưng ý nhất.

Tôi quan sát Trang cả năm trời mới tiến tới yêu đương. Tôi bàn với Trang, dự định đợi sang năm Trang được tuổi sẽ làm đám cưới. Tôi xuất thân trong gia đình có điều kiện. Bản thân tôi cũng kiếm được tiền nên khả năng các cô gái yêu tôi vì tiền không phải là không thể xảy ra.

Tôi giả nghèo để thử lòng bạn gái (Ảnh minh hoạ: Sina).

Rút kinh nghiệm từ cuộc hôn nhân trước, mẹ muốn tôi tìm người xứng đáng rồi mới yêu và cưới. Không nhất thiết phải quá xinh đẹp, quan trọng nhất là tính nết đàng hoàng, yêu tôi bằng trái tim, chứ không nhòm ngó vào tài sản mà tôi hiện có.

Thời điểm quen Trang, tôi nhiều lần thử thách em và em đã phần nào khiến tôi tin tưởng. Trang chinh phục tôi bằng sự hòa nhã, giản đơn, chứ không điệu bộ như nhiều cô gái diêm dúa, cầu kỳ khác.

Trang mang năng lượng của người trẻ, tính tình thẳng thắn, bộc trực, là người có chính kiến, có cuộc sống độc lập, chứ không dựa dẫm vào đàn ông. Hôm trước, tôi đưa Trang đến dự sinh nhật một người bạn thân trong nhóm từ thời đại học.

Tôi có ý đưa Trang tới những chỗ thân tình, coi như chính thức giới thiệu người yêu. Ở bữa tiệc đó, chúng tôi cười đùa, hát hò vui vẻ như những cô cậu sinh viên của nhiều năm về trước. Vui chơi đến khoảng 11h đêm, tôi đưa Trang về. Sau đó thì xảy ra sự tình như tôi kể ở trên.

Tôi nhắn tin không thấy Trang trả lời. Đến tận trưa hôm sau, Trang nhắn chia tay vì lý do không hợp. Tôi nhảy dựng lên hỏi:

- Sao lại không hợp? Sắp cưới đến nơi rồi, tự dưng em nói không hợp là sao?

- Để em nói cho anh biết, từ giờ, anh không cần đóng kịch với em nữa. Anh có tiền thì mời anh giữ. Làm được bao nhiêu đưa về cho mẹ mua nhà, khỏi lo cưới vợ về vợ đòi đứng tên. Một tháng, anh đưa vợ cũ 30 triệu đồng. Trong khi sinh nhật tôi, anh mua bó hóa xấu xí, chọn quán ăn rẻ tiền mới vào.

Anh lo tôi nhằm vào tài sản của anh nên giả nghèo, giả khổ. Từ bây giờ, anh không cần liên lạc, đỡ phải đề phòng tôi. Tôi cũng không hợp để lấy con ngoan, chồng giỏi, khôn lỏi, thừa tiền như anh.

Hóa ra, trong buổi sinh nhật tối qua, bạn tôi vô tình tiết lộ cho Trang biết điều kiện, hoàn cảnh của tôi. Đúng là trước nay, tôi không mua tặng Trang món quà nào đắt tiền, sinh nhật cũng chỉ chọn bó hoa đơn giản.

Tôi thấy con gái thời nay sống thực dụng nên sợ kiểu tình yêu mà họ đến với tôi chỉ vì vật chất. Nhưng nếu Trang trong sạch thì ngại gì bị tôi thử thách, kiểm tra? Tôi chỉ muốn tìm một tình yêu thuần chất, một người đến với tôi thực lòng, không tính toán, mưu đồ.

Tôi muốn kiếm một người vợ xứng đáng ở cạnh tôi. Vậy tôi giả nghèo chút để thử lòng bạn gái thì có gì sai? Tiền kiếm được, tôi đưa về cho mẹ giữ hộ, để mẹ đứng tên nhà thì cũng tốt chứ sao? Mẹ tôi già rồi, mẹ muốn làm gì, tôi cũng chiều lòng hết, chưa kể những điều bà làm đều tốt cho tôi.

Nếu chỉ có vậy mà Trang đưa lên thành lý do để nói lời chia tay thì tôi thấy chúng tôi không hợp là chuẩn xác. Có thế mà cũng bất mãn, có phải Trang đang ảo tưởng về vị trí trong lòng tôi nên đòi hỏi quá nhiều rồi chăng?

Nhỏ nhặt, cố chấp như vậy chỉ chứng tỏ cô ấy chưa đủ trưởng thành. Có lẽ, tôi cũng nên suy nghĩ lại về đám cưới. Tôi cần người phụ nữ tốt đẹp, bao dung hơn cô ấy.

Mọi người thấy tôi nói có đúng không?