Ly hôn theo lời mẹ, tôi ghen đỏ mắt khi thấy vợ cũ tình tứ bên chồng mới

Tôi năm nay 33 tuổi, sống ở Hà Nội. Cuộc sống của tôi đang lâm vào bế tắc, muốn tâm sự một chút cho nhẹ lòng.

Nga là vợ cũ của tôi. Cô ấy xinh đẹp, dịu dàng, là tiểu thư phố cổ chính hiệu. Nga từng khiến tôi say mê như điếu đổ. Nhưng sau khi kết hôn, Nga như biến thành một con người khác.

Lý do khiến Nga thay đổi có lẽ là vì mẹ tôi. Họ không hợp tính nhau nên suốt 3 năm ở chung, mẹ tôi và Nga liên tục xảy ra mâu thuẫn.

Hồi đầu lúc vợ chồng tôi mới cưới, quan hệ mẹ chồng - nàng dâu vẫn còn bình thường. Nhưng vài tháng sau, gia đình tôi bắt đầu xuất hiện rạn nứt.

Đầu tiên là chuyện ra ở riêng. Bố mẹ tôi từng bảo, cưới xong dọn qua nhà cũ của ông bà nội sống. Ông bà mất từ lâu, căn nhà là tài sản để lại cho tôi thừa kế. Vợ chồng tôi bỏ hết vốn liếng ra để sửa sang căn nhà đó. Tuy nhiên, đến phút cuối cùng khi vừa lắp xong cái cổng mới, mẹ tôi đổi ý không muốn con dọn đi nữa.

Vì chuyện đó, nhà tôi ầm ĩ suốt mấy ngày. Vợ tôi nằng nặc muốn ở riêng, cô ấy đã chăm chút cho tổ ấm mới rất cẩn thận. Nhưng mẹ tôi nói chỉ có mỗi một đứa con trai, bà không muốn nhà cửa cô quạnh, đến bữa cơm chỉ có mỗi hai ông bà già.

Sau ly hôn, vợ cũ của tôi có cuộc sống mới tốt đẹp ngoài sức tưởng tượng (Ảnh minh họa: Nate).

Tôi thấy lời mẹ nói khá đúng. Vì chữ hiếu, tôi không thể để mặc bố mẹ tuổi già. Chị gái tôi đã lấy chồng, không về thăm nhà thường xuyên được. Tôi dọn đi nốt, nhỡ bố mẹ ốm đau thì chẳng biết làm sao.

Thế là mặc cho vợ năn nỉ, tôi quyết không ra riêng nữa. Nga giận tôi nửa tháng không nói chuyện. Cô ấy cũng không vui vẻ với mẹ chồng như trước nữa.

Tiếp đó là việc sinh con. Vợ tôi đẻ liên tiếp hai đứa con gái, khiến bố mẹ tôi rầu rĩ vô cùng. Họ muốn có cháu trai để nối dõi, ấy vậy mà con dâu lại đẻ sai ước nguyện.

Tôi đi làm cả ngày nên chẳng rõ có những chuyện gì xảy ra giữa mẹ mình và Nga. Tuy nhiên, vợ tôi ngày càng trở nên lầm lì, ít nói. Cô ấy cũng hay đưa con về nhà ngoại chơi, chứ không thích ở nhà chồng. Tôi nhắc nhở thì cô ấy nổi cáu, hai vợ chồng cứ lục đục suốt thời gian dài.

Mãi sau này, tôi mới biết mẹ mình chì chiết con dâu nhiều quá, toàn lời nặng nề khiến Nga trầm cảm. Cô ấy từng tâm sự với tôi nhưng tôi cứ nghĩ đó là chuyện nhỏ nhặt, do vợ sinh xong có lắm suy tư mà thôi. Cuối cùng, Nga chán không nói gì với tôi nữa.

Tôi biết rõ việc sinh con giới tính gì là do bố. Nhưng chấp niệm của mẹ tôi quá lớn khiến tôi cũng mù quáng theo. Thấy vợ hay cãi lại mẹ, tôi điên tiết dọa đuổi vợ ra đường. Sau nhiều lần lặp đi lặp lại, cô ấy ôm con đi luôn không trở lại nữa.

Mẹ tôi bảo, con dâu hỗn như thế, chẳng ai chịu được. Tôi sĩ lên liền nhắn tin đòi ly hôn. Không ngờ, vợ gật đầu đồng ý ngay lập tức. Điều kiện duy nhất Nga đưa ra là tôi phải nhường quyền nuôi con, còn tài sản cô ấy không thèm lấy một cắc.

Vừa ly hôn xong, mẹ bắt tôi đi gặp đối tượng mới. Đó là con gái của bạn mẹ, kém tôi gần chục tuổi. Mẹ tôi nói gái non dễ bảo, rút kinh nghiệm một đời con dâu, lần này bà sẽ uốn nắn vợ hộ tôi từ trứng nước.

Sau khi gặp gỡ, tôi cũng có cảm tình với cô gái kia. Mẹ xúi tôi để cô ấy mang bầu trước rồi tổ chức đám rước sau. Mẹ dốc sức tẩm bổ cho con dâu mới, cúng bái đi lễ khắp nơi để có được cháu trai. Nào ngờ, tôi lại có thêm một cô con gái.

Mẹ tôi thất vọng đến mức ốm liệt giường. Bà cứ khóc lóc, đổ lỗi tại Nga nên nhà tôi mới vô phúc. Rồi mẹ lại khuyên tôi đi làm thụ tinh nhân tạo để có con trai, phải đẻ bằng được một đứa.

Trong lúc áp lực, mệt mỏi, tôi vô tình gặp lại vợ cũ trên phố. Lâu không hỏi thăm, không ngờ, cô ấy đã có người mới, còn đang mang bầu nữa. Chàng trai đi cùng trông khá trẻ trung, đẹp trai, lại còn lái ô tô xịn.

Nga chào hỏi tôi rất thoải mái. Tôi sốc khi biết cô ấy đang mang bầu con trai, tháng sau sẽ làm đám cưới. Tôi nói muốn đến tham dự, người đàn ông kia liền bảo tôi sau này đừng làm phiền nữa, mẹ con Nga đã có anh ta chăm sóc.

Nhìn vợ cũ nắm tay chồng mới vào nhà hàng sang trọng, tôi vừa ân hận, vừa ghen tỵ vô cùng. Nghĩ đến đứa con gái thứ 3 của mình mà nản.

Tại sao con trai trong bụng Nga không phải là của tôi? Cô ấy đổi chồng thì hạnh phúc, còn tôi đổi vợ lại khổ hơn là sao?

Bạch Dương