Mới 45 tuổi, vợ tôi đã đòi “nghỉ hưu” chuyện ân ái

Chiều qua, tôi đi làm về, thấy vợ đang lúi húi dọn phòng trên tầng hai. Nhà tôi chỉ có hai vợ chồng và một cậu con trai. Nhưng mấy năm trước xây nhà, chúng tôi đã quyết định xây dư ra một phòng để khi ông bà nội, ngoại hay họ hàng, bạn bè ghé chơi còn có chỗ nghỉ.

Tôi hỏi vợ: “Nhà mình sắp có khách hả em? Ai thế?”. Cô ấy không ngẩng mặt lên, đáp rất gọn: “Không. Từ tối nay, em ngủ riêng”. Tôi cười lớn: “Vậy thì tốt quá, anh ngủ một mình một giường cho thoải mái, khỏi có ai đòi kê tay, gác chân nữa”.

Vốn dĩ, tôi chỉ đùa vợ vì tôi nghĩ, cô ấy cũng đang đùa tôi. Chắc chắn ngày mai, nhà tôi có ai đó ghé thăm và cô ấy đang muốn tạo cho tôi bất ngờ.

Khuya hôm đó, vợ vừa ôm chăn gối ra khỏi phòng, vừa bảo tôi: “Từ nay, phòng ai người ấy ngủ nhé, không làm phiền nhau đâu đấy”. Tôi đắc ý bảo: “Chưa biết ai làm phiền ai trước đâu nhé”.

Vợ tôi cự tuyệt chuyện “gối chăn” dù chỉ mới 45 tuổi (Ảnh minh họa: BetterHelp).

21 năm vợ chồng, tôi không hiểu tính vợ tôi thì còn ai hiểu. Cô ấy sợ bóng tối, hầu như không bao giờ ngủ một mình. Từ khi con 6 tuổi tách ra ngủ riêng, vợ đã giao ước với tôi, sau này dù có giận dỗi cũng không được ngủ riêng phòng.

Không hiểu nay có chuyện gì mà vợ lại “dở chứng” ôm gối sang phòng khác ngủ. Tôi chờ xem cô ấy làm như vậy được mấy hôm?

Tối đó, tôi xem điện thoại tới tận khuya cũng không thấy ai giục đi ngủ như mọi khi. Đến khi mắt mỏi rũ, tôi mới tắt điện thoại, ngủ một mạch tới sáng.

Sáng hôm sau dậy, tôi thấy vợ đang bày đồ ăn sáng ra bàn. Cô ấy hỏi tôi: “Tối qua. anh ngủ ngon không?”. “Ngon chứ, không có ai đòi kê tay, đòi gác chân, ngủ thoải mái hẳn”.

Vợ tôi cười: “Em cũng ngủ ngon. Lâu lắm mới ngủ được giấc ngon như vậy”. Thật ra, tôi không tin cô ấy lắm nhưng cứ chờ xem cô ấy có thể khoe “ngủ ngon” được mấy ngày.

Nhưng rồi ngày nối ngày, đêm nối đêm qua đi, tôi bắt đầu thấy không ổn. Cho đến ngày thứ 10, tôi không chịu nổi nữa.

Con trai tôi học đại học xa nhà, chỉ còn hai vợ chồng sáng tối có nhau. Nhưng những ngày qua, tình trạng của chúng tôi không khác gì cặp vợ chồng đang ly thân. Sau những sinh hoạt chung trong gia đình, đêm lại ai về phòng nấy.

Tôi nghĩ đi nghĩ lại cũng không thể giải thích cho sự thay đổi này. Hay vợ giận chuyện gì mà tôi vô tâm không biết?

Nghĩ vậy, tôi mon men sang phòng vợ. Cô ấy đang nằm trên giường đọc sách, dáng vẻ nhàn nhã, thảnh thơi.

“Khuya rồi, anh không ngủ đi còn sang đây làm gì?”. Nghe vợ hỏi, tôi cũng không vòng vo mất thời gian nữa: “Em giận anh chuyện gì à? Sao tự nhiên đùng đùng ra ngủ riêng?”.

Cô ấy đặt sách xuống, từ từ ngồi dậy, giọng chậm rãi: “Em có giận gì đâu. Chẳng qua dạo này. tự nhiên em bị khó ngủ, người lúc nào cũng như “bốc hỏa”. Anh hôm nào cũng ngủ khuya. Ngủ rồi thì trở mình liên tục khiến em vừa chợp mắt đã tỉnh giấc.

Sáng hôm sau đi làm, em mệt mỏi rã rời, đầu óc không tập trung nổi việc gì, có hôm còn ngủ gật. Từ hôm ngủ riêng ngon giấc, tinh thần em phấn chấn hẳn”.

Lý do hóa ra chỉ có thế. Chỉ là tôi hay thức khuya xem điện thoại, lúc ngủ lại hay trở mình ảnh hưởng đến cô ấy. Thôi thì ngủ riêng cũng không sao nhưng còn “chuyện đó”? Hơn một tuần nay, vợ đã để tôi “nhịn đói” rồi.

Khi tôi đề cập chuyện này, cô ấy liền lườm nguýt: “Thôi anh ơi, chuyện đó “nghỉ hưu” được rồi. Anh xem anh 50 tuổi, em cũng 45 tuổi, con trai mình đã có bạn gái. Chúng ta sắp lên chức ông chức bà rồi còn ham hố gì nữa, nghỉ cho khỏe”.

Tôi còn chưa kịp tiếp nhận thông tin, cô ấy đã nhoài người đẩy tôi ra khỏi phòng: “Về ngủ đi. Em mà quá giấc là lại trằn trọc suốt đêm không ngủ được”.

Tôi đứng như trời trồng trước cửa phòng đóng kín, tự hỏi không biết chuyện gì đang xảy ra?

Chúng tôi lấy nhau 21 năm, tình cảm nồng sâu, chưa từng có mâu thuẫn gì lớn. Những hờn dỗi vụn vặt, tranh cãi thường nhật thì vợ chồng nào chẳng có. Giận nhau một chút rồi nói vài câu ngọt ngào là xong.

Vậy mà một ngày đẹp trời, vợ tôi ôm chăn gối sang phòng khác ngủ riêng. Bây giờ, cô ấy còn tuyên bố “nghỉ hưu” việc chăn gối vợ chồng.

Ở tuổi 50, tôi không còn quá trẻ nhưng cũng chưa thể gọi là già. Nhu cầu sinh lý không mạnh mẽ như thời thanh niên nhưng cũng không thể “ăn chay” suốt phần đời còn lại được.

Tôi đem chuyện riêng tư này kể với bạn đồng nghiệp thân thiết ở công ty. Anh ấy bảo, có 3 khả năng để giải thích cho chuyện này. Một là, vợ tôi có người khác. Hai là, cô ấy đang bước vào giai đoạn tiền mãn kinh, suy giảm hứng thú “quan hệ vợ chồng”. Ba là, cô ấy đã chán chồng rồi.

Về chuyện ngoại tình, tôi tin rằng, vợ tôi không có. Tính cô ấy nghiêm khắc, đoan trang, cực ghét chuyện trăng gió bên ngoài. Cô ấy từng tuyên bố với tôi: “Anh có thể làm sai bất cứ chuyện gì. Nhưng nếu anh ngoại tình, em sẽ không bao giờ tha thứ”.

Điện thoại của vợ cũng chỉ là phương tiện dùng để nghe gọi, hầu như không tham gia mạng xã hội. Cô ấy cũng không có bất cứ biểu hiện gì khuất tất, mờ ám.

Như vậy, với những biểu hiện như vợ miêu tả, tôi tìm hiểu trên mạng thì giống như biểu hiện của phụ nữ đang ở giai đoạn tiền mãn kinh. Hoặc cũng có thể như anh đồng nghiệp nói, vợ đã chán tôi tới tận cổ rồi. Nếu đúng là như thế thì quả thật là không ổn.

Tôi nghe đồng nghiệp nói, vợ anh ấy lớn tuổi hơn vợ tôi nhưng chưa bao giờ từ chối chuyện “thân mật”. Nhiều chị tuổi 60 còn cặp kè với trai trẻ, ngoại tình đăng đầy trên mạng đấy thôi.

Tôi còn khỏe mạnh, sung sức thế này, vợ tôi cũng xinh đẹp và trẻ trung hơn tuổi thật của cô ấy. Nếu cả quãng đời còn lại, chúng tôi chỉ sống chung nhà, ăn chung mâm nhưng lại ngủ riêng giường thì còn giống vợ chồng nữa không?

Liệu có cách nào để giúp vợ chồng tôi cải thiện tình hình hiện tại không?