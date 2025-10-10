Chồng đi xe ôm mua vàng tặng vợ, tôi ngã ngửa khi biết sự thật phía sau

Tôi năm nay 35 tuổi, chồng tôi hơn tôi hai tuổi. Chúng tôi đều là nhân viên văn phòng, cưới nhau được 10 năm và hiện có hai đứa con, một trai, một gái.

Dạo gần đây, chồng tôi hay về muộn. Có hôm gần 10h tối, tôi mới nghe thấy tiếng xe trước cổng. Anh bảo đi chạy xe ôm công nghệ thêm làm vài cuốc đêm để tích cóp cho con. Tôi thương lắm, không than phiền, chỉ luôn chờ anh an toàn về đến nhà mới an tâm ngủ được.

Hôm ấy là kỷ niệm 10 năm ngày cưới. Như mọi năm, anh đều về sớm. Trong bữa cơm, anh bất ngờ tặng tôi một chiếc nhẫn vàng, đựng cẩn thận trong chiếc hộp nhỏ. Anh cười và khẽ nói: “Anh đi chạy xe mấy tháng nay, dành dụm được chút ít mua tặng em. Cảm ơn vì em đã vất vả lo cho gia đình”.

Tất nhiên, tôi cảm thấy vui sướng, xúc động đến nghẹn lời. Từ ngày cưới nhau, hai vợ chồng sống giản dị, tiền lương chỉ vừa đủ chi tiêu trong nhà. Gần đây thấy anh hay đi sớm về khuya, nói là nhận thêm cuốc xe ban đêm để lo cho tương lai, tôi chỉ biết thương, chứ chưa từng nghi ngờ.

Chiếc nhẫn vàng hoá ra không thuộc về tôi.

Ấy vậy mà chỉ vài tiếng sau, niềm hạnh phúc ấy tan biến như bong bóng xà phòng. Trong lúc anh đang tắm, tôi tranh thủ là quần áo thì điện thoại trên bàn chợt sáng lên.

Tin nhắn từ một người phụ nữ có tên "Em H" hiện rõ: “Chỉ vàng nhỏ thôi, anh đeo vào tay cho may mắn. Còn Noel này, em đổi xe mới, chiếc SH em đang đi chắc hợp với anh hơn”.

Đọc dòng tin nhắn, mắt tôi mờ đi, tim như bị ai bóp nghẹt. Từng dòng chữ cứ hiện ra khiến tôi bàng hoàng.

Món quà tưởng như xuất phát từ tình yêu chân thành của chồng hóa ra lại là dấu vết của một mối quan hệ vụng trộm. Tôi cố lấy lại bình tĩnh, lấy điện thoại chụp lại dòng tin nhắn. Đêm đó, anh vẫn ngủ ngon. Còn tôi nằm im mà nước mắt cứ trào ra.

Sáng hôm sau, tôi không nói gì. Tôi cố tỏ ra bình thường vì muốn biết nếu không bị phát hiện, liệu anh còn nói dối bao lâu?

Và anh vẫn thế, vẫn đưa con đi học, vẫn dắt xe cho tôi trước khi đi làm và vẫn nói như một thói quen: “Lát em đi làm cẩn thận nhé. Tối nay, 3 mẹ con cứ ăn cơm trước, anh cố đi mấy cuốc rồi về”.

Đến tối, vẫn như thói quen, tôi chờ anh đến tận khuya. Thấy anh trở về, tôi chuẩn bị cơm nước đủ đầy. Khi anh ăn xong, tôi mở hộp vàng cùng ảnh chụp đoạn tin nhắn tối qua: “Anh định tặng em món quà mà người khác đã tặng anh thật sao?”.

Chồng tôi sững người. Một thoáng sau, anh đứng dậy, giọng lắp bắp: “Cô ấy chỉ quý anh thôi. Anh không nhận… chỉ là cô ấy gửi mà anh chưa kịp trả lại”. Tôi đáp lại anh bằng nụ cười chua xót: “Chưa kịp trả sao? Vậy anh có định nhận chiếc SH nữa không?”.

Anh chỉ im lặng. Cả căn nhà yên lặng đến mức tôi nghe rõ tiếng đồng hồ tích tắc. Tôi không khóc, chỉ nhìn người đàn ông trước mặt và tự hỏi: Người từng hứa “sẽ chẳng bao giờ để em phải tổn thương” đang đứng ở đâu trong cuộc đời tôi lúc này?

Những ngày sau, chúng tôi vẫn sống trong cùng một mái nhà. Anh cố gắng chuộc lỗi, về nhà sớm mỗi ngày để chơi cùng hai đứa nhỏ. Nhưng mỗi khi nghe tiếng xe anh dừng trước cổng, lòng tôi lại co lại. Tôi không biết anh về từ chỗ làm hay từ nơi khác?

Phụ nữ có thể tha thứ nhưng không bao giờ quên, mất đi niềm tin thì thật khó để lấy lại. Từ hôm đó, trong nhà vẫn yên như cũ nhưng giữa hai vợ chồng, có một khoảng trống không sao lấp được. Tôi không biết phải tha thứ hay dừng lại?

Nếu tha thứ, liệu tôi có thể tin anh như trước? Nếu chia tay, liệu tôi có đủ mạnh mẽ để làm lại, để con tôi không phải lớn lên trong cảnh thiếu cha?

Tôi rối lắm. Tôi nghĩ về quãng thời gian bên nhau những ngày gian khó, hai đứa gói ghém từng đồng, cùng nhau mua căn nhà nhỏ này. Nếu chỉ vì một phút yếu lòng, tôi có nên vứt bỏ tất cả? Nhưng nếu im lặng, liệu anh có xem lòng tin của tôi là điều có thể đem ra thử thêm lần nữa?

Người ta nói, nghèo tiền không đáng sợ, nghèo lòng trung thực mới khiến hôn nhân tan vỡ. Tôi phải làm sao đây?