Cảm động chuyện tình của cặp vợ chồng nghèo 20 năm sống trên sông

Cuộc sống của cô chú gắn liền với chiếc ghe nhỏ, có rau ăn rau, có cháo ăn cháo qua ngày. Xuất hiện tại "Tình trăm năm" tập 90, tình chồng vợ và nghị lực sống của cô chú khiến nhiều người vô cùng cảm động.

Chú Lê Văn Đực và cô Nguyễn Thị Vĩnh xuất hiện trên chương trình "Tình trăm năm" khiến nhiều người cảm động và thêm niềm tin mạnh mẽ vào tình yêu (Ảnh chụp từ video của chương trình).

Hôn nhân không có đám cưới, đám hỏi

Cô chú vốn ở hai vùng khác nhau. Trong một lần cô đến Bến Tre thăm người thân, họ tình cờ gặp gỡ. Bấy giờ cả cô và chú đều từng lỡ dở, vợ chú đã mất được 12 năm, chú nuôi 5 người con khôn lớn. Còn cô thì từng ly hôn và cũng có 2 đứa con.

Cảm nhận được sự đồng điệu về hoàn cảnh, tâm hồn, chú Văn Đực (hiện 67 tuổi) liền ngỏ lời: "Thôi thì hai đứa sáp vô, chung sống mần ăn, trông đâu mà chờ mà đợi. Bây giờ nếu ở một mình, rày đây mai đó, sóng gió mưa to thì lấy ai mà chống đỡ. Con cái thì gả vợ lấy chồng hết rồi, không ai kề cận, nếu nửa đêm đau ốm thì sao. Em về nói với ba, hoàn cảnh gia đình thiếu thốn, tiền đâu mà làm cưới hỏi rình rang". Được ba cô Nguyễn Vĩnh thương tình đồng ý, cô chú bắt đầu cuộc sống trên chiếc ghe nhỏ đi khắp các tỉnh miền Tây kiếm sống.

20 năm sông nước

Chú khuyết tật một bên chân từ hồi đi lính chế độ cũ, cuộc sống trên bờ khó khăn nên phải xuống ghe để tiện kiếm sống. Vợ chồng cô chú bắt đầu chung sống được 4, 5 năm thì cô mang thai con gái. Kỷ niệm in sâu trong trí nhớ của cô là một hôm sóng to gió lớn, cả nhà lâm vào bước đường cùng.

Khi đó cô đang mang bầu, cô dừng ghe ở cù lao giữa để giăng lưới, xung quanh không một bóng người. Sau 3,4 ngày thì trong nhà hết gạo, hết cả mắm muối, đói bụng quá nên phải cố hết sức để qua được bên kia đi chợ. "Ghe nhỏ xíu mà sông thì lớn, sóng đánh ngập đầu, dễ bị chìm lắm. Ổng thì chèo chống, tôi thì tát nước, ghe còn nổi là còn ráng được. Trước khi qua sông là đốt nhang, xin ông bà cho qua được kiếp nạn này", cô Nguyễn Vĩnh (hiện 60 tuổi) kể lại.

Khi con gái lớn hơn cần được đến trường, cô chú neo đậu tại TPHCM, chú đi bán vé số, cô bán hàng rong, gom góp từng đồng để con được đi học, có kiến thức mai sau đổi đời. Thế nhưng hoàn cảnh gia đình nghèo khó, khác xa với các bạn học, tâm sự của con gái Diễm My bị bạn bè cười chê khiến cô chú nuốt cơm không nổi, nhiều đêm trằn trọc, khóc thầm. Điều cô chú có thể làm là an ủi, động viên Diễm My cố gắng học hành thành tài và mỗi ngày ăn ít lại một chút để có tiền cho con tiếp tục đến trường. Với niềm thương cảm và trân trọng, MC Ngọc Lan đã đề nghị được hỗ trợ học phí cho bé Diễm My, MC Quyền Linh cũng hy vọng được hỗ trợ đề đơn lên Ban Xóa đói giảm nghèo của phường, gửi mùng mền, áo ấm cho cả nhà.

Trong video gửi đến chương trình, con gái bé nhỏ của cô chú chân thành nhắn nhủ ba mẹ: "Ba mẹ cho con đi học, con không bao giờ tủi thân. Các bạn cũng biết hoàn cảnh của con, tụi con thương nhau lắm. Con muốn bây giờ học thật giỏi, kiếm nhiều tiền để ba mẹ ăn đồ ăn ngon. Con muốn trở thành bác sĩ để tìm được phương thuốc nào đó chữa bệnh cho ba, nếu thiếu ba thì con không biết làm sao. Con mong mẹ luôn khỏe mạnh, nếu mẹ đau đầu thì mong mẹ nói con đưa mẹ đi bệnh viện. Con yêu ba mẹ rất nhiều".

Chú Văn Đực tặng vợ chiếc áo khoác len khiến cô vỡ òa hạnh phúc (Ảnh chụp từ video của chương trình).

Cuối chương trình, chú Văn Đực tặng vợ một món quà khiến cô vỡ òa hạnh phúc. Đó là chiếc áo khoác len mà mấy mươi năm nay cô chưa từng được mặc. Chuyện tình của cô chú đã truyền cảm hứng, lan tỏa niềm tin mạnh mẽ vào tình yêu đến mọi người.