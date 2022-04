Lên sóng hẹn hò, chàng trai "thủ" sẵn thiệp cưới chờ điền tên cô dâu

Cô gái Võ Thị Lan My (nhân viên văn phòng 24 tuổi, Tiền Giang) được dự ghép với 2 chàng trai lần lượt là Nguyễn Văn Tuấn (chủ cửa hàng sơn, 28 tuổi, sống tại TPHCM), và Cổ Thành Chương (tài xế, 24 tuổi, Long An). Hai anh chàng có tính cách khá đối lập, người điềm tĩnh, ít nói, kẻ sôi nổi, chủ động.

Ban đầu Lan My bày tỏ cô không thích quen người bằng tuổi khiến Thành Chương khá lo nhưng sau khi trò chuyện, sự thân thiện, hoạt ngôn của Thành Chương đã khiến Lan My dần có thiện cảm.

Nói về tình trường, Thành Chương từng trải qua hai mối tình nhưng mối tình gần nhất anh lại bị "cắm sừng" nên cảm giác day dứt khó quên.

Văn Tuấn, anh chàng kiệm lời, điềm tĩnh, tạo cảm giác về một người đàn ông chín chắn lại khiến nhà gái "giật bắn" khi tiết lộ 28 năm qua chưa có một mảnh tình, cũng chưa hôn hay nắm tay con gái.

Để giúp bạn gái có thêm sự tư vấn trung lập, công nghệ trí tuệ nhân tạo AI của chương trình đã hỗ trợ phân tích dựa trên hồ sơ, tiêu chí chọn người yêu. Con số phân tích chỉ ra chỉ số tương thích của Thành Chương - Lan My cao tới 88%. Trong đó, hình mẫu phù hợp 100%; sở thích, quan điểm, nghề nghiệp lần lượt là 90%, 80%, 70%. Còn chỉ số tương thích của Văn Tuấn - Lan My có phần thấp hơn - đạt 82%. Trong đó, quan điểm, sở thích, khoảng cách, nghề nghiệp lần lượt là 85%, 80%, 75%, 70%.

Ngoài các kết quả từ con số phân tích mang tính chất tham khảo, "quân sư", chương trình còn tạo điều kiện cho người chơi tương tác với nhau qua hoạt động khiêu vũ và tính năng chat.

Hai người chơi cùng khiêu vũ để lắng nghe cảm xúc của chính mình dành cho đối phương (Ảnh từ video của chương trình).

Trong phần chat riêng hai người với nhau, Lan My thẳng thắn đề cập đến việc bắt rể với Thành Chương và nhận được câu trả lời khá khéo léo từ anh chàng: "Anh nghĩ chuyện bắt rể là bình thường, vì đâu cũng là nhà".

Văn Tuấn cũng thể hiện rất tốt: Không ngại yêu xa, sẵn sàng về quê thăm bạn gái để xóa tan nỗi lo khoảng cách của Lan My.

Ở giây phút quyết định khi cô gái chọn một trong hai ứng viên để tiếp tục tìm hiểu nhiều hơn, Thành Chương đã tung "tuyệt chiêu" cuối: Tấm thiệp cưới đã điền đầy đủ tên chú rể, thân sinh chú rể chỉ còn thiếu tên cô dâu để bày tỏ sự chân thành.

Nhưng vì quá hồi hộp anh lỡ chat nhầm, "đẩy thuyền" cho bạn gái và đối thủ: "Tuy bây giờ anh hơi vất vả nhưng tương lai nhất định sẽ để em hạnh phúc. Em hãy chọn anh ta" khiến mọi người tá hỏa. Lấy lại bình tĩnh, Thành Chương thuyết phục lại bạn gái: "Em hãy chọn anh nha".

Thành Chương mang sẵn thiệp cưới đến chương trình hò hẹn, chỉ chờ điền tên cô dâu (Ảnh từ video của chương trình).

Phía Văn Tuấn thì chân thành bày tỏ: "Chúng ta gặp nhau ở đây cũng là một cái duyên, anh mong chúng ta trao nhau cơ hội để đến với nhau. Hy vọng em cho anh cơ hội để chăm sóc em suốt cả cuộc đời".

Lan My đã quyết định chọn Thành Chương để tiếp tục tìm hiểu. Trong quá trình trò chuyện, cặp đôi thể hiện khá ăn ý. Đáng tiếc rằng Lan My vào giây phút quyết định lại chọn không thành đôi với Thành Chương khiến bà mối Cát Tường phải đặt câu hỏi: "Hồi nãy em chọn người ta mà sao bây giờ không bấm chọn?". Lan My giải thích hồi nãy mình ấn chọn vì so giữa hai bạn trai cô có cảm tình với Thành Chương hơn, nhưng để gắn bó lâu dài thì cô vẫn còn điều băn khoăn suy nghĩ.