Nửa đêm không có vợ nằm cạnh, tôi hoảng hốt phát hiện dấu hiệu lạ

Tôi năm nay 34 tuổi, là trưởng phòng nhân sự tại một tập đoàn đa quốc gia ở TPHCM. Vợ tôi kém tôi hai tuổi, sau khi sinh em bé thì quyết định ở nhà quanh quẩn với bếp núc, con nhỏ.

Tôi và vợ kết hôn đã gần 9 năm. Hai đứa trẻ lần lượt chào đời trong niềm hân hoan của cả hai bên gia đình. Cuộc sống hôn nhân êm ấm, kinh tế vững vàng, nhà cửa, xe cộ đều đủ đầy. Tôi nghĩ rằng, sau nhiều năm cố gắng, cuối cùng bản thân cũng hái được trái ngọt.

Ấy vậy mà sau khi mang thai bé thứ hai được hơn một năm, linh cảm mách bảo tôi có điều chẳng lành sắp đến. Thái độ của vợ thay đổi hoàn toàn, trở nên hờ hững, né tránh gần gũi... Thậm chí nửa đêm, cô ấy còn tìm đủ lý do để rời khỏi nhà và quay lại khi trời còn tờ mờ tối.

Tôi từng nghĩ chuyện ngoại tình chỉ xảy ra ở phía đàn ông, nào ngờ chính tôi lại trải qua nỗi đau bị vợ phản bội. Cô ấy lén lút đi đâu, gặp gỡ ai, tôi đều đã có câu trả lời.

Đúc kết từ trải nghiệm cá nhân, tôi nhận ra rằng, nếu vợ bạn có những biểu hiện dưới đây, rất có thể cô ấy đang sa vào một mối quan hệ “không lành mạnh” với người đàn ông nào đó ngoài kia.

Thay đổi tính cách, ngoại hình đột ngột

Vốn là bà nội trợ toàn thời gian, vợ tôi từng là người không quá chăm chút đến vẻ bề ngoài, chỉ cần thoải mái, đơn giản là được. Trên bàn trang điểm, ngoài lọ kem chống nắng và cây son tôi tặng thì chẳng có gì cả.

Nhưng giờ, cô ấy trang điểm mỗi ngày, tháng nào cũng mua một đống mỹ phẩm, váy áo đủ kiểu dáng. Thậm chí ở nhà nấu cơm, cô ấy cũng phải xịt nước hoa thơm phức, tóc tai luôn uốn xoăn, tạo kiểu gọn gàng.

Ai bên ngoài nhìn vào cũng tưởng cô ấy muốn đẹp hơn trong mắt chồng con. Nào ngờ, hành động chăm chút đó chẳng phải dành cho tôi.

Điện thoại trở thành vật “bất ly thân”

Trước đây, vợ tôi thường không sử dụng điện thoại quá nhiều, thoải mái để ở bất kỳ nơi nào trong nhà. Gần đây, chiếc điện thoại dần trở thành vật “bất ly thân” của cô ấy.

Cô ấy giữ khư khư bên mình, chỉ cần một tiếng chuông thông báo là phải vội vàng ấn xem và trả lời gấp. Có những hôm, vợ tôi cầm theo điện thoại và ngồi cả tiếng trong nhà vệ sinh mà không đoái hoài gì đến con nhỏ.

Đặc biệt, cô ấy đi dán cường lực chống nhìn trộm, mã hoá thông báo bằng mật khẩu mới. Dù cho tôi có cầm thì cũng chả thể xem hay làm gì được. Đây có lẽ là thay đổi đáng nghi ngờ nhất.

Sự ưu tiên cho chồng con dần biến mất

Từ một người luôn coi hai đứa con nhỏ là tất cả, vợ tôi dần ưu tiên thời gian cho các cuộc vui bên ngoài. Một tuần, cô ấy chỉ nấu cho con ăn được 3-4 bữa.

Không còn là những bữa ăn đầy đủ dinh dưỡng, cô ấy chỉ luộc hoặc mua đồ ăn sẵn cho cả gia đình. Thậm chí, nhiều hôm trở về nhà nhìn cảnh hai con kêu đói, tôi bất lực ôm con vào lòng.

Lạnh nhạt chuyện “chăn gối”

Dù con út đã hơn một tuổi, số lần hai vợ chồng tôi “gần gũi” lại đếm trên đầu ngón tay. Cô ấy bắt đầu lấy đủ lý do để từ chối, nào là chăm con mệt mỏi, nào là đến kỳ “rụng dâu”, nào là chưa kịp chuẩn bị…

Mặc kệ tôi gợi ý đủ thứ chuyện, cô ấy vẫn nhất quyết không làm. Được một vài lần đồng ý thì cũng làm qua loa cho xong nhiệm vụ. Có hôm, cô ấy lại lôi hai đứa con vào ngủ chung để né tránh.

Thường xuyên vắng nhà với lý do khó hiểu

Vợ tôi có rất ít bạn, những người thân thiết nhất đều lấy chồng ở tỉnh khác. Nếu không phải việc thực sự cần thiết, cô ấy sẽ không chịu ra khỏi nhà sau 20h.

Vài tháng qua, cô ấy bắt đầu ra ngoài nhiều hơn, hay báo bận đột xuất. Khi tôi hỏi, vợ lại lôi hàng loạt những lý do quen thuộc như đi ra ngoài với bạn, mua sắm ít đồ cho hai con, thăm người ốm… Nghe nhiều thành quen, tin hay không cũng chẳng còn cần thiết với tôi.

Tôi kể câu chuyện này không để trách móc hay dạy khôn ai. Chỉ mong các anh em hãy luôn tỉnh táo trước từng thay đổi của đối phương. Đôi khi, chỉ là một chiếc gối ôm thay thế cho người vợ bên cạnh cũng có thể trở thành cảnh báo về cuộc hôn nhân của bạn.

Chỉ cần tinh ý theo dõi, tôi biết vợ đã có người đàn ông khác ngoài kia. Giờ đây, tôi đứng trước hai sự lựa chọn. Một là bắt quả tang tại trận, nói ra hết tất cả và đưa giấy ly hôn cho vợ ký. Hai là nhẫn nhịn vì con cái để giữ gìn hạnh phúc gia đình.

Nếu rơi vào trường hợp như tôi, liệu các bạn sẽ lựa chọn theo cách nào?

