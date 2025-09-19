Bị phát hiện mê trai trẻ, tôi phát điên khi chồng luôn khen vợ chung thuỷ

Mới đây, bài tâm sự "Mỗi lần được chồng khen ngợi, tôi chỉ muốn quỳ xuống xin anh ly hôn" thu hút nhiều lượt chia sẻ và bình luận trái chiều từ độc giả.

Câu chuyện xoay quanh một cô gái năm nay 30 tuổi, chồng 33 tuổi, quen nhau từ khi học đại học cùng khu trọ. Lúc đầu, nữ chính không có cảm xúc với anh, chỉ xem anh là người tốt, đáng tin để dựa dẫm.

Anh kiên trì chăm sóc cô. Đặc biệt một đêm, anh đưa cô đi viện khi cô bị ngộ độc thực phẩm. Từ đó, họ trở thành người yêu rồi kết hôn. Sau khi có hai con gái, cuộc sống gia đình bình lặng. Chồng chăm chỉ, đảm đang nhưng khô khan, hiếm khi lãng mạn hay nói lời ngọt ngào.

Khi gặp Tân, đồng nghiệp kém cô hai tuổi, cô nhận ra mình thèm cảm giác ấm áp và ngọt ngào. Tân hài hước, hay hát, quan tâm tế nhị đến cô, để sẵn cà phê, đưa thuốc kịp lúc, nhắn tin và tỏ tình bằng lời nhẹ nhàng. Dù chỉ rung động và giữ giới hạn, cô dần bị cuốn vào mối quan hệ vụng trộm về cảm xúc với Tân.

Chồng phát hiện tin nhắn, cô thú nhận đã xao lòng nhưng chưa vượt quá giới hạn và hứa chấm dứt. Kể từ đó, chồng cô thay đổi: Lạnh lùng, tránh chạm vào cô trong đời sống riêng tư nhưng lại công khai tâng bốc, khen cô trước người khác như một cách “trừng phạt” tinh thần.

Mỗi lời khen công khai càng làm cô đau đớn. Cô nhiều lần đề nghị ly hôn để chấm dứt mâu thuẫn nhưng chồng kiên quyết không đồng ý, cho rằng sẽ giữ gia đình và chăm lo cho cô, dù cô đã phản bội tình cảm của anh.

Tôi muốn phát điên mỗi lần chồng khen mình (Ảnh minh họa: Sina).

Theo Thạc sĩ Hoàng Quốc Lân - chuyên gia tâm lý lâm sàng, câu chuyện trên phản ánh một vấn đề không hề hiếm trong hôn nhân hiện nay: Vợ chồng sống cùng nhà nhưng thiếu sự gắn kết về mặt cảm xúc. Hai người vẫn duy trì trách nhiệm gia đình nhưng lại không có sự kết nối trong giao tiếp và chia sẻ thường ngày.

Ở trường hợp này, người vợ luôn có cảm giác tiêu cực về bản thân, tự thấy mình kém cỏi, có lỗi, xấu hổ rồi lại trách móc chính mình. Từ đó, cô bị dằn vặt đến mức nghĩ đến ly hôn, như một cách thoát khỏi áp lực tâm lý nặng nề.

"Thực tế, cô ấy chưa hề đi quá giới hạn nào nhưng chính thái độ và cách cư xử của người chồng, ánh mắt dò xét, lời nói mỉa mai đã khiến cô rơi vào tình trạng căng thẳng triền miên", chuyên gia nói.

Điển hình là kiểu “khen mà như châm chọc”, mang vợ ra để làm gương, ngoài mặt tưởng là khen nhưng trong đó lại chứa sự mỉa mai, so sánh. Điều này khiến người phụ nữ cảm thấy mình không được tôn trọng, bị coi thường, mất an toàn trong chính mái ấm của mình.

Họ luôn ở trong trạng thái bất an, giật mình, không được yêu thương đúng nghĩa. Khi sống cạnh nhau nhưng vẫn cô đơn, lo sợ, đó là trải nghiệm tinh thần tệ hại nhất.

"Nếu tình trạng này kéo dài, người vợ rất dễ rơi vào các rối loạn tâm lý như lo âu, trầm cảm, thậm chí tìm kiếm một mối quan hệ khác để bù đắp những thiếu hụt về cảm xúc", chuyên gia cho hay.

Theo Thạc sĩ Hoàng Quốc Lân, để giải quyết tình trạng đang gặp phải, trước hết là vợ chồng phải học cách trò chuyện nghiêm túc với nhau. Việc chia sẻ không nên chỉ diễn ra khi có mâu thuẫn, mà cần trở thành một phần trong sinh hoạt hàng ngày.

Những câu hỏi rất đơn giản như: “Hôm nay em thấy thế nào?", "Có chuyện gì làm em vui hay buồn không?”... chính là cách nuôi dưỡng sự kết nối cảm xúc.

Trong giao tiếp, sự thẳng thắn, minh bạch là yếu tố cốt lõi. Khi có mâu thuẫn, nên tranh luận văn minh, tuyệt đối tránh việc mỉa mai, chì chiết hay so sánh. Thay vì chỉ trích, hãy thử đặt mình vào vị trí của người kia để hiểu họ đang chịu áp lực gì, cần sự hỗ trợ gì.

Thạc sĩ Hoàng Quốc Lân - chuyên gia tâm lý lâm sàng (Ảnh: Nhân vật cung cấp).

Ngoài ra, mỗi người cũng cần học cách tự chăm sóc bản thân, duy trì những sở thích riêng, mối quan hệ bạn bè, tìm cho mình không gian để xả căng thẳng. Nếu cảm thấy tình hình vượt quá khả năng tự xử lý, vợ chồng nên tìm đến các chuyên gia tâm lý hoặc tham gia các khóa học kỹ năng giao tiếp, giải quyết xung đột trong hôn nhân.

Với những người rơi vào hoàn cảnh tương tự, chuyên gia khuyên nên thực hiện từng bước cụ thể:

- Thừa nhận cảm xúc: Đừng phủ nhận khi mình thấy buồn, lo lắng hay bất an. Đó là phản ứng hoàn toàn hợp lý. Quan trọng là tìm ra nguyên nhân để hiểu mình.

- Tìm thời điểm thích hợp để chia sẻ: Hãy nói chuyện khi cả hai đã bình tĩnh. Trình bày cảm xúc từ góc nhìn của bản thân thay vì buộc tội đối phương.

- Đặt giới hạn rõ ràng: Nếu những lời khen mỉa mai lặp đi lặp lại, hãy nói thẳng rằng, điều đó khiến bạn không thoải mái và mong muốn chấm dứt.

- Tìm kiếm sự hỗ trợ: Khi quá cô đơn, đừng chịu đựng một mình. Hãy tìm đến bạn bè, người thân hoặc chuyên gia tâm lý để được lắng nghe và chia sẻ.

- Đánh giá lại hôn nhân: Mỗi người cần nhìn lại xem mình thực sự cần gì - tình yêu, sự tôn trọng hay sự an toàn. Nếu những yếu tố này hoàn toàn vắng bóng và không có tín hiệu thay đổi thì ly hôn cũng có thể được xem là lựa chọn cần thiết để bảo vệ sức khỏe tinh thần.

Từ góc nhìn của chuyên gia, hôn nhân không thể chỉ được duy trì bằng trách nhiệm hay nghĩa vụ. Nếu thiếu sự đồng cảm, thiếu tôn trọng và tình yêu thương, mối quan hệ vợ chồng chắc chắn sẽ nảy sinh khủng hoảng.

Nền tảng quan trọng nhất của một cuộc hôn nhân bền vững không phải là “sống chung một mái nhà”, mà là sự kết nối, thấu hiểu và nâng đỡ nhau về mặt tinh thần.