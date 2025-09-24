Bạn trai cũ bất ngờ tìm gặp, tôi sợ bí mật mình giấu chồng bị bại lộ

Tôi từng là cô gái rất xinh đẹp, được nhiều chàng trai vây quanh, theo đuổi. 24 tuổi, tôi gặp Hào, lập tức bị vẻ đẹp trai, hào hoa của anh thu hút. Hào yêu chiều tôi như công chúa, luôn miệng hứa hẹn chuyện trăm năm. Tôi tin anh, yêu và hiến dâng đời con gái mà không ngần ngại.

Một ngày, tôi bắt gặp anh hẹn hò một cô gái trong quán cà phê. Anh giải thích đó là con gái một người bạn của bố anh. Bố mẹ anh đã nhắm sẵn từ lâu, đề nghị anh đi xem mắt. Anh chỉ muốn làm bố mẹ vui lòng, chưa có ý định gì cả. Anh khẳng định, anh vẫn yêu tôi.

Khi đó, tôi cho rằng như thế là phản bội, là anh đang sống “hai lòng”. Tôi dứt khoát chia tay để anh về nhà làm con ngoan nghe lời bố mẹ. Hào có níu kéo nhưng không quyết liệt, tôi càng giận, càng thêm quyết tâm rời bỏ mối tình đầu.

Oái oăm thay, không lâu sau, tôi phát hiện mình có thai, cũng là lúc tôi nghe phong thanh Hào đang chuẩn bị làm đám cưới. Một mình đến bệnh viện nhưng khi bác sĩ gọi tên, tôi lại đứng dậy ra về. Tôi sợ đau và cả nỗi sợ gì đó lớn hơn mơ hồ không hiểu rõ. Sau này tôi mới biết, đó là tôi sợ mất con.

Sau khi xem ảnh con tôi đăng trên Facebook, bạn trai cũ đòi xét nghiệm ADN để nhận con (Ảnh minh họa: TD).

Vào thời điểm tôi bế tắc và lo sợ nhất thì Thành đến. Anh vốn là bạn học cũ của anh trai tôi. Trước đây, anh hay đến nhà. Sau này, anh tôi lấy vợ, Thành cũng bận rộn với công việc nên rất ít gặp. Tôi không hề biết, anh từng thầm thích tôi.

Thành thú nhận, tôi vừa xinh gái, vừa có chút kiêu kỳ. Còn anh không đẹp trai, cũng chẳng giàu có. Anh thích tôi nhưng không dám nói ra, sợ tôi chối từ. Sau này biết tôi có bạn trai, tình cảm của mình anh đành chôn sâu.

Giờ biết tôi độc thân, anh tự tin có sự nghiệp vững vàng. Nếu tôi không chê anh, anh muốn được chăm lo cho tôi suốt đời.

Tôi không yêu Thành nhưng lại có chút toan tính lóe lên: Có phải ông trời đang giúp tôi không? Hơn bao giờ hết, tôi cần một đám cưới để con tôi danh chính ngôn thuận ra đời.

Sau này, nếu mọi chuyện vỡ lở, tôi sẽ nhận tội với anh, cùng lắm là ly hôn. Còn hơn là giờ “không chồng mà chửa”, sinh con trong dèm pha, dị nghị khiến bố mẹ phiền lòng.

Tôi mạnh dạn nói với anh: “Em chán yêu rồi. Nếu anh muốn lấy em thì mình cưới luôn được không?”. Thành nhìn tôi kinh ngạc lẫn vui mừng. Đám cưới diễn ra nhanh như xem một thước phim, khiến ai cũng ngỡ ngàng.

7 tháng sau cưới, con trai tôi chào đời. Ai cũng ngạc nhiên khi thấy con tôi sinh thiếu tháng nhưng cứng cáp không khác gì trẻ đủ ngày, đủ tháng. Mỗi lần nhìn ngắm con trai, thấy gương mặt con có nhiều nét giống bạn trai cũ, tôi lại nơm nớp lo sợ.

Thấm thoắt, 4 năm đã trôi qua, tôi được sống trong niềm hạnh phúc ngoài mong đợi. Chồng tôi yêu vợ, thương con. Ở vai trò người chồng hay người cha, anh đều rất chu toàn, mẫu mực.

Tôi từ chỗ đồng ý lấy anh để che giấu thân phận đứa con ngoài giá thú bỗng yêu anh lúc nào không hay. Nói đúng hơn, tình yêu của anh đã thắp lên tình yêu trong tôi. Và tôi chỉ có một ước mơ rằng, cả đời này có thể bình yên mà sống như vậy.

Chỉ là cuộc đời không phải lúc nào cũng như mình muốn. Một ngày, bạn trai cũ gọi điện cho tôi muốn hẹn gặp. Tôi từ chối nhưng anh ta lại buông một câu: “Nếu em không gặp, anh sẽ tìm đến tận nhà đòi con đấy”. Tắt điện thoại, chân tay tôi bải hoải, rụng rời.

Cho đến khi gặp, tôi mới biết Hào kết hôn nhưng không hạnh phúc. Gần đây, anh ta tìm kiếm Facebook của tôi và thấy tôi đăng hình gia đình mình. Nhìn con trai tôi, anh ta cho rằng, đó là con mình vì giống anh hồi bé như tạc. Tôi khăng khăng chối, anh ta lại đòi xét nghiệm ADN.

Cuối cùng, tôi phải thú thật, mình phát hiện có thai khi anh ta chuẩn bị cưới vợ. Không nỡ làm hỏng chuyện tốt đẹp của anh, cũng không nỡ bỏ thai, tôi may mắn gặp được một người chồng tốt.

Tôi xin Hào hãy giúp tôi giữ bí mật này. Bởi nếu chồng tôi phát hiện mình bị lừa dối, phải “nuôi con tu hú” suốt 4 năm qua, không biết mọi chuyện sẽ thế nào?

Hào không đồng ý. Hào nói, thà không biết thì thôi. Biết rồi, anh không thể bỏ mặc con ruột của mình. Anh có quyền nhận con và con anh có quyền được nhận sự yêu thương, chăm sóc của bố đẻ.

Hào trách tôi đáng lẽ khi có thai phải nói anh biết. Nếu vậy, anh ta đã không cưới vợ theo sắp đặt của bố mẹ để rồi không hạnh phúc. Nếu tôi nói sớm, tôi sẽ không phải lấy người mà mình không yêu và con trai tôi đã không phải gọi người đàn ông khác là bố trong những năm đầu đời.

Tôi nói rõ, gần 5 năm gắn bó, tình cảm tôi dành cho chồng từ không yêu đã biến thành yêu. Tôi hạnh phúc với hiện tại của mình, tình cảm dành cho Hào hoàn toàn không còn nữa. Hào đã có vợ, có con, đâu nhất thiết phải khuấy động cuộc sống của nhau sau chừng ấy năm.

Suốt một buổi van xin, thương lượng, cuối cùng Hào đồng ý không nói cho chồng tôi biết nhưng anh ta muốn mỗi tuần gặp con một lần. Dù gì, anh ta cũng đang có vợ và một con gái. Nếu công khai thì không chỉ gia đình tôi bị ảnh hưởng, mà gia đình anh ta cũng bị xào xáo.

Mấy hôm nay, tôi như kẻ ăn trộm sợ bị phát giác. Không đêm nào tôi ngủ ngon, hễ nhắm mắt là gặp ác mộng.

Tôi không đủ can đảm để thú nhận với chồng, rằng con trai tôi là con của người đàn ông khác. Tôi không thể nói rằng, mình đã lợi dụng tình cảm của anh rồi chủ ý lừa dối anh suốt 5 năm qua. Tôi sợ anh không thể tha thứ cho tôi. Nhưng điều tôi sợ nhất chính là khiến anh đau lòng.

Nhưng giấu giếm mãi cũng không phải là cách. Cái kim giấu trong bọc còn có ngày lòi ra, huống chi một chuyện lớn thế này. Chỉ là tôi thực sự không biết nên nói ra bí mật này bằng cách nào để chồng tôi dễ tiếp nhận nhất.

Hay là tôi cứ lựa theo ý của bạn trai cũ, thỉnh thoảng cho anh ta gặp con, giấu chồng được ngày nào hay ngày ấy?