Nhà chồng đổi vàng bằng 100 triệu đồng, tôi tự ái huỷ ngay lễ ăn hỏi

Đến giờ phút này, tôi thực sự không biết mình may hay là xui nữa? Đúng ra 48 tiếng nữa, tôi sẽ là cô dâu trong đám hỏi của chính mình. Nhưng hôm qua, tôi đã xin phép bố mẹ huỷ hôn.

Lý do là gì ư? Nói thật thì sự cố hôm qua chỉ là giọt nước tràn ly, chứ tôi thấy cấn cấn với cuộc hôn nhân gượng ép này từ lâu rồi.

Tôi và chồng sắp cưới vốn là bạn đồng niên. Nhà chúng tôi ở hai huyện khác nhau, cách hơn chục cây số. Tôi chẳng nhớ ngày xưa quen nhau như nào, chỉ biết là khi lên đại học, anh ấy đã chủ động tỏ tình với tôi.

Thời "gà bông", đứa con gái nào chẳng đỏng đảnh. Tôi thuộc lứa đầu 9X nên cũng hơi đồng bóng, suốt ngày giận dỗi đòi chia tay.

Tôi thích bạn trai giống hình mẫu trong mấy cuốn tiểu thuyết ngôn tình nổi tiếng. Phải lãng mạn, tinh tế, hay làm những điều nhỏ nhặt tình cảm khiến tôi rung động.

Nhưng định mệnh trái khoáy đã mang đến cho tôi một anh người yêu vô cùng nhạt nhẽo. Ngoài gương mặt đẹp trai và chiều cao gần 1,80m, cả người anh ấy, từ trong ra ngoài, đều không "tẩm ướp" tí lãng mạn nào.

Yêu được chừng 4 năm, chúng tôi bắt đầu trưởng thành hơn. Chắc do lao vào đời kiếm cơm nên cả hai đều hiểu chuyện hơn trước, bớt cãi nhau và chịu khó tâm sự nhiều hơn.

Mẹ chồng tương lai tiếc tiền mua vàng tặng tôi trong lễ ăn hỏi (Ảnh minh họa: Sohu).

Đến năm thứ 7, thứ 8, mọi người xung quanh bắt đầu giục cưới. Nói thật, chúng tôi dọn về góp gạo ở chung từ lâu rồi nhưng chưa sẵn sàng kết hôn.

Tôi có công việc khá ổn định, lương tháng tầm 15-17 triệu đồng. Bạn trai tôi có thu nhập thấp hơn, chỉ khoảng 9-10 triệu đồng thôi.

Sóng gió, thăng trầm cũng nhiều nên hai đứa chẳng tiết kiệm được mấy. Ở chung bao năm, tôi chỉ để dành được 3 chỉ vàng, với số dư tài khoản lúc này tầm 60 triệu đồng.

Kinh tế chưa vững, không mua nổi nhà thành phố, chúng tôi càng không dám nghĩ chuyện sinh con vì sợ chẳng đủ tiền nuôi. Ai nhắc vụ cưới xin là chúng tôi lảng tránh, nghĩ thôi cứ ở tạm vậy cũng vui.

Cơ mà thật lòng thì cũng chẳng vui lắm. Yêu nhau lâu nên lắm cái rạn nứt. Vá chỗ này lại thủng chỗ kia, lâu dần tình cảm cũng phai nhạt.

Tôi ngại yêu người mới nên cứ cố ở lại mối quan hệ cũ. Nhiều lúc, tôi thấy ngột ngạt, chán nản, thất vọng vì bạn trai mãi lẹt đẹt không nên hồn. Nhưng chả hiểu sao, tôi không dứt ra được.

Bạn trai tôi khô khan, kém tinh tế, ưu điểm duy nhất là chung thuỷ vô cùng. Chưa bao giờ anh ấy khiến tôi phải ghen tuông, lo lắng, kiếm ít tiền nhưng rất chiều chuộng tôi.

Tôi rất thích câu "Hãy chọn chàng trai có 10 đồng thì cho bạn cả 10". Thế nên, dù người yêu không giàu có, thành đạt, tôi vẫn chọn ở lại vì anh ấy coi tôi là tất cả.

Đợt vừa rồi, bạn trai tôi được ông bà tặng cho miếng đất nhỏ. Chỉ 90m2 thôi, nhưng cũng đủ để xây căn nhà xinh xinh.

Người lớn hai bên nói chúng tôi cũng 30 tuổi cả rồi, lần lữa mãi sẽ không tốt. Thế nên, tôi đành chấp thuận kết hôn vào tháng 11 này.

Lễ ăn hỏi của chúng tôi được ấn định vào gần cuối tháng 10. Tôi vẫn hơi mông lung vì quyết định của mình, chưa thực sự thoải mái khi nghĩ đến việc làm dâu nhà khác. Tuy nhiên, tôi vẫn dốc sức chuẩn bị mọi thứ cho ngày trọng đại.

Khi mọi thứ đã xong xuôi, chỉ cách hai ngày trước đám hỏi, tự dưng bố mẹ chồng tương lai đến nhà tôi xin nói chuyện riêng. Họ bảo có chút thay đổi khi làm lễ.

Nguyên văn lời mẹ chồng là: “Vàng đang lên cao quá, nhà chúng tôi không tích trữ sẵn nên giờ chẳng đủ chi phí để mua tặng con dâu. Tiền đổ hết vào tiệc cưới và tráp lễ rồi, hay là tôi chuẩn bị bộ vòng kiềng mỹ ký, mượn của người quen, trao trong lễ ăn hỏi cho đẹp mặt đôi bên, cưới xong đem trả”.

Cả nhà tôi đều sốc với lời đề nghị này. Bố chồng tương lai nói sẽ thay thế vàng bằng 100 triệu đồng tiền mặt, kèm theo miếng đất mà chồng tôi được ông bà cho.

Nghe xong, tôi vừa ức, vừa giận. Họ coi thường con dâu thật sự, chỉ có 100 triệu đồng kèm theo vàng giả mà đòi rước vợ về cho con trai? Nhà tôi đã không đòi sính lễ mâm cao cỗ đầy, vậy mà thông gia chẳng biết điều gì cả. Dùng vàng giả thì khác gì sỉ nhục thể diện gia đình tôi?

Cái chính là nhà chồng tôi không hề nghèo. Họ làm chủ xưởng giò chả to nhất huyện, nổi tiếng khắp vùng, xây biệt thự to, vậy mà keo kiệt không tưởng.

Tôi lấy chồng không phải vì ham vật chất nên tôi xin phép bố mẹ từ hôn ngay tại chỗ. Chưa cưới đã vậy, lấy về thì chẳng phải tôi còn khổ hơn sao?

Bạch Dương