Bạn trai “bỏ trốn” khi biết tôi có bầu, một người lạ đột ngột tìm đến cửa

Nếu bố bạn tái hôn với người khác ở tuổi 52, bạn sẽ phản đối hay chấp nhận gọi người khác là mẹ kế? Tôi hơi bảo thủ nên không muốn có người khác xen vào gia đình mình. Đối với tôi, vợ hai của bố chỉ là người xa lạ.

Ngày bố tổ chức bữa tiệc thân mật đón dâu, tôi một mình lái xe ra nghĩa trang thăm mẹ. Tôi cố ý đăng lên mạng bức ảnh chụp bó hoa trên mộ mẹ. Ông bà, họ hàng gọi điện giục tôi về, tôi coi như không nghe thấy gì. Tôi không muốn tham dự bữa tiệc đó.

Mẹ mất năm tôi 16 tuổi. Người phụ nữ xinh đẹp, hiền hậu nhất trong lòng tôi chẳng hiểu sao lại rời bỏ tôi đi sớm thế? Tôi thương nhớ mẹ suốt thời gian dài, chục năm trôi qua vẫn không nguôi ngoai nổi.

Bố ở vậy nuôi tôi ăn học, bảo tôi không có ý định đi bước nữa. Tôi cũng thương bố một mình cô quạnh, đi đâu, làm gì cũng luôn cố gắng về ăn cơm với bố đủ hai bữa.

Cuộc sống cứ lặng lẽ trôi đi, đùng một cái bố lại rước mẹ kế về ở chung khiến tôi sốc nặng. Tôi trách móc bố phản bội lời nói lúc trước, lên án ông thậm tệ vì đã quên người vợ cũ. Bố nói, ông không hề quên mẹ tôi, chỉ là ông muốn có người bên cạnh bầu bạn lúc xế chiều.

Người thân xung quanh khuyên nhủ tôi nên bao dung với bố. Dù sao, mẹ tôi mất đã lâu, chắc bà ở nơi xa cũng muốn bố con tôi được sống hạnh phúc. Có thêm người, ngôi nhà của hai bố con thêm chút hơi ấm, bớt cô quạnh hơn trước đây.

Bạn trai “quất ngựa truy phong” sau khi biết tin tôi dính bầu (Ảnh minh họa: Freepik)

Tôi lắng nghe nhưng không tiếp nhận nổi. Mẹ kế tìm đủ cách trò chuyện, làm thân với tôi, bà đối xử với tôi không tệ. Song tôi không thể gọi bà là mẹ hay dì. Thế là tôi chọn ra ngoài sống riêng để tránh mâu thuẫn khó xử với vợ hai của bố.

Thi thoảng, bố vẫn gọi điện hỏi thăm tôi. Biết tôi có công việc ổn định, tự chăm sóc được bản thân, lại có cả bạn trai, bố chỉ nói tôi có thể quay về nhà bất cứ lúc nào. 4 năm qua, tôi chỉ ghé về nhà để thắp hương vào ngày giỗ mẹ. Đụng mặt mẹ kế là tôi tránh đi, không nói năng câu nào.

Gần đây, tôi bỗng cảm giác cơ thể mình có nhiều dấu hiệu khác lạ. Thử que thấy lên hai vạch, tôi hoảng hốt báo cho bạn trai luôn.

Ở bên nhau mấy năm, bạn trai luôn đối xử với tôi chu đáo. Anh không tinh tế cho lắm, tay chân hơi vụng về. Nhưng cơ bản, chúng tôi rất ít khi cãi vã, tôi cũng không đòi hỏi ở anh quá nhiều.

Tôi từng hỏi anh cả trăm lần rằng, nếu chẳng may có em bé thì làm thế nào? Câu trả lời của bạn trai luôn là: “Sẽ tổ chức đám cưới rước hai mẹ con về luôn”. Vì câu nói đó, tôi luôn yên tâm, chưa bao giờ băn khoăn gì. Ấy thế mà đến khi tôi dính bầu thật, bạn trai liền cắt đứt liên lạc.

Tôi tìm đến công ty, anh ta tránh mặt không gặp. Tìm đến nhà, bà chủ nhà nói anh đã chuyển đi rồi.

Tin nhắn cuối cùng, anh gửi cho tôi một triệu đồng và bảo: “Đừng giữ cái thai lại”. Tôi cười chua xót. Với anh ta, đứa con này mới chỉ là hạt đậu, anh ta không coi bé là người. Còn tôi, đó là một mầm sống, một sinh linh, một món quà diệu kỳ ngoài mong đợi.

Tôi quyết định sẽ làm mẹ đơn thân, không đi tìm gã trai tệ bạc kia nữa. Chỉ có vài người bạn thân thiết biết chuyện này, tôi cũng chưa nói cho bố mình biết. Vậy mà sáng hôm trước, khi tôi chuẩn bị đi làm, mẹ kế bỗng dưng xuất hiện trước cửa phòng trọ.

Bà mang theo giỏ trái cây đã gọt sẵn, kèm theo hộp cháo gà nóng hổi và một túi thuốc bổ cho mẹ bầu. Tôi ngỡ ngàng, không biết nói gì cả. Ngồi im lặng một lúc, mẹ kế nhẹ nhàng bảo tôi dọn về nhà đi, để bà tiện chăm sóc tôi và em bé.

Không một câu nặng lời, mẹ kế chỉ hỏi tôi có khỏe không, khám thai có vấn đề gì không? Tự dưng nước mắt tôi cứ tuôn mãi chẳng ngừng.

Tôi lạnh nhạt với người phụ nữ ấy mấy năm trời, vậy mà bà không hề để bụng. Biết tôi gặp biến cố, bà lặng lẽ thay bố đến đón tôi về nhà. Bức tường ngang bướng trong lòng tôi sụp đổ, nhường chỗ cho khao khát yêu thương.

Tôi không rõ vì sao mẹ kế lại biết chuyện tôi bị bạn trai ruồng bỏ do mang bầu. Nhưng nghe nói, bố tôi đã trừng trị gã trai bạc nhược kia, khiến anh ta mất việc, còn gánh thêm một khoản nợ và trốn biệt tích.

Lòng tốt của mẹ kế đã giúp tôi thức tỉnh. Từ giờ, tôi sẽ trân trọng bà hơn, vun đắp lại gia đình nhỏ của mình với thiên thần mới trong bụng.

Góc "Chuyện của tôi" ghi lại những câu chuyện trong đời sống hôn nhân, tình yêu. Bạn đọc có câu chuyện của mình muốn chia sẻ vui lòng gửi về chương trình qua hòm thư: dantri@dantri.com.vn. Câu chuyện của bạn có thể được biên tập nếu cần. Trân trọng.

Bạch Dương