Miền Bắc tăng nhiệt, nhiều nơi sắp nắng nóng

Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia cho biết do khối không khí lạnh suy yếu, ngày 24-25/3, khu vực Bắc Bộ có mưa vài nơi, sáng sớm có sương mù rải rác, trưa chiều trời nắng. Trạng thái thời tiết này ở miền Bắc còn kéo dài vài ngày tới.

Dự báo khoảng ngày 28-29/3, khu vực vùng núi Bắc Bộ có mưa, mưa rào rải rác và có nơi có dông, còn khu vực Tây Bắc Bộ từ ngày 30/3 có nơi nắng nóng.

Cơ quan khí tượng nhận định khu vực Thanh Hóa đến Huế 2-3 ngày tới có sương mù nhẹ, trưa chiều giảm mây trời nắng, một số nơi ở Huế trời nắng; khu vực Duyên hải Nam Trung Bộ duy trì trạng thái trời tạnh ráo, có nắng. Từ giữa tuần, nhiệt độ ở Trung Bộ tăng nhanh và có thể xuất hiện nắng nóng cục bộ.

Theo cơ quan khí tượng, khu vực Nam Bộ và cao nguyên Trung Bộ những ngày tới duy trì trạng thái thời tiết tạnh ráo, ít mưa, chiều tối khu vực Tây Nam Bộ có thể xuất hiện mưa dông cục bộ. Khu vực Đông Nam Bộ nắng nóng cục bộ.

Miền Bắc những ngày tới trời nắng (Ảnh: Mạnh Quân).

Dự báo thời tiết ngày 24/3 các vùng trên cả nước:

TP Hà Nội: Nhiều mây, đêm có mưa vài nơi; sáng sớm có mưa, mưa nhỏ rải rác; trưa chiều giảm mây trời nắng.

Nhiệt độ thấp nhất 22-24 độ C; nhiệt độ cao nhất 27-29 độ C.

Tây Bắc Bộ: Nhiều mây, có mưa vài nơi, sáng sớm có nơi có sương mù, trưa chiều giảm mây trời nắng; riêng khu vực Tây Bắc có mây, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng.

Nhiệt độ thấp nhất 20-23 độ C, có nơi dưới 19 độ C; nhiệt độ cao nhất 27-30 độ C, riêng khu Tây Bắc 31-34 độ C.

Đông Bắc Bộ: Nhiều mây, có mưa vài nơi, sáng sớm có nơi có sương mù, trưa chiều trời giảm mây trời nắng.

Nhiệt độ thấp nhất 21-24 độ C, vùng núi có nơi dưới 20 độ C; nhiệt độ cao nhất 27-30 độ C.

Thanh Hóa đến Huế: Nhiều mây, có mưa vài nơi, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác, trưa chiều giảm mây trời nắng.

Nhiệt độ thấp nhất 21-24 độ C; nhiệt độ cao nhất 28-31 độ C.

Duyên hải Nam Trung Bộ: Có mây, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất 21-24 độ C; nhiệt độ cao nhất 28-31 độ C, có nơi trên 31 độ C.

Cao nguyên Trung Bộ: Có mây, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất 16-19 độ C; nhiệt độ cao nhất 29-32 độ C, có nơi trên 32 độ C.

Nam Bộ: Có mây, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi; ngày nắng, riêng miền Đông có nơi nắng nóng.

Nhiệt độ thấp nhất 23-26 độ C; nhiệt độ cao nhất 31-34 độ C, riêng miền Đông có nơi trên 35 độ C.

TPHCM: Có mây, đêm không mưa; ngày nắng.

Nhiệt độ thấp nhất 24-26 độ C; nhiệt độ cao nhất 32-35 độ C.