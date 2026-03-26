Miền Bắc đón không khí lạnh trước khi nắng nóng diện rộng

Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia cho biết do ảnh hưởng của không khí lạnh yếu, khu vực Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ những ngày tới có mưa vài nơi, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác, trời se lạnh, trưa chiều hửng nắng.

Riêng khu vực Tây Bắc đêm có mưa rào và dông vài nơi, có nơi có nắng nóng.

Theo cơ quan khí tượng, các khu vực khác chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng, riêng cao nguyên Trung Bộ và khu vực Đông Nam Bộ có nơi có nắng nóng.

Dự báo xa hơn, cơ quan khí tượng nhận định từ khoảng ngày 30/3 đến ngày 2/4, khu vực Tây Bắc Bộ và các tỉnh từ Thanh Hóa đến Huế khả năng xuất hiện một đợt nắng nóng diện rộng. Trong đợt nắng nóng này có nơi xảy ra nắng nóng gay gắt với nhiệt độ cao nhất ngày phổ biến 35-37 độ C, cục bộ có nơi trên 38 độ C.

Cơ quan khí tượng nhận định đây là đợt nắng nóng đầu tiên trong năm 2026 ở khu vực Bắc Bộ và Trung Bộ. Đợt nắng nóng này đến sớm hơn so với thống kê trung bình nhiều năm.

Các chuyên gia cảnh báo do ảnh hưởng của nắng nóng kết hợp với độ ẩm trong không khí giảm thấp làm gia tăng nguy cơ xảy ra cháy nổ và hỏa hoạn ở khu vực dân cư, nguy cơ cháy rừng tại các khu vực miền núi, nơi có nền nhiệt cao kết hợp độ ẩm không khí giảm thấp.

Ngoài ra, theo các chuyên gia, nắng nóng còn có thể gây tình trạng mất nước, kiệt sức, say nắng, sốc nhiệt nếu người dân tiếp xúc lâu với nền nhiệt độ cao.

Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ sắp nắng nóng diện rộng (Ảnh: Mạnh Quân).

Dự báo thời tiết ngày 27/3 các vùng trên cả nước:

TP Hà Nội: Nhiều mây, đêm và sáng sớm có lúc có mưa nhỏ, trưa chiều giảm mây hửng nắng.

Nhiệt độ thấp nhất 22-24 độ C; nhiệt độ cao nhất 28-30 độ C.

Tây Bắc Bộ: Có mây, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng, có nơi có nắng nóng. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất 21-24 độ C, riêng khu Tây Bắc có nơi dưới 20 độ C; nhiệt độ cao nhất 28-31 độ, riêng khu Tây Bắc 31-34 độ C, có nơi trên 35 độ C.

Đông Bắc Bộ: Nhiều mây, có mưa vài nơi, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác, trưa chiều giảm mây hửng nắng.

Nhiệt độ thấp nhất 21-24 độ C, vùng núi có nơi dưới 20 độ C; nhiệt độ cao nhất 28-31 độ C.

Thanh Hóa đến Huế: Phía Bắc nhiều mây, có mưa vài nơi, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác, trưa chiều giảm mây trời nắng; phía Nam có mây, đêm không mưa, ngày nắng.

Nhiệt độ thấp nhất 21-24 độ C; nhiệt độ cao nhất 28-31 độ C, có nơi trên 31 độ C.

Duyên hải Nam Trung Bộ: Có mây, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất 21-24 độ C; nhiệt độ cao nhất 29-32 độ C.

Cao nguyên Trung Bộ: Có mây, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng, có nơi có nắng nóng. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất 16-19 độ C; nhiệt độ cao nhất 31-34 độ C, có nơi trên 35 độ C.

Nam Bộ: Có mây, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi; ngày nắng, riêng miền Đông có nơi nắng nóng. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất 23-26 độ C; nhiệt độ cao nhất 31-34 độ C, riêng miền Đông có nơi trên 35 độ C.

TPHCM: Có mây, đêm không mưa, ngày nắng.

Nhiệt độ thấp nhất 24-26 độ C; nhiệt độ cao nhất 32-34 độ C.