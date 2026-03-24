Đợt nắng nóng diện rộng đầu tiên sắp xuất hiện ở miền Bắc

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, từ ngày 25 đến 26/3, Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ duy trì trạng thái thời tiết tương đối ổn định, đêm có mưa vài nơi, sáng sớm xuất hiện sương mù và sương mù nhẹ rải rác, trưa chiều hửng nắng.

Khu vực Tây Bắc, đêm có mưa rào và dông cục bộ. Ban ngày trời nắng, có nơi xuất hiện nắng nóng.

Tại các khu vực khác, chiều tối và đêm có mưa rào và dông rải rác, ban ngày trời nắng. Riêng miền Đông Nam Bộ có nơi xảy ra nắng nóng.

Cơ quan khí tượng cảnh báo trong các cơn mưa dông có khả năng xuất hiện lốc, sét và gió giật mạnh, người dân cần chủ động các biện pháp phòng tránh.

Các dự báo mới nhất cho thấy, khoảng ngày 29/3, do ảnh hưởng mạnh của vùng áp thấp nóng phía Tây, khu vực Tây Bắc Bắc Bộ và vùng núi Trung Bộ sẽ xuất hiện nắng nóng diện rộng, với nhiệt độ phổ biến 35-36 độ C, có nơi trên 36 độ C. Đây là đợt nắng nóng đầu tiên của năm 2026.

Ở các khu vực khác của Bắc Bộ và Trung Bộ, nắng nóng cũng có thể xuất hiện cục bộ.

Trang Accuweather của Mỹ dự báo ngày 30-31/3, Hà Nội sẽ ghi nhận đợt nắng nóng đầu tiên của năm, với nhiệt độ cao nhất lên đến 37 độ C.

Miền Bắc sắp đón đợt nắng nóng diện rộng đầu tiên trong năm 2026 (Ảnh: Mạnh Quân).

Dự báo thời tiết ngày 25/3, các vùng trên cả nước:

Hà Nội: Nhiều mây, đêm và sáng sớm có mưa, mưa nhỏ rải rác, trưa chiều giảm mây trời nắng. Gió đông nam cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất 22-24 độ C. Nhiệt độ cao nhất 27-29 độ C.

Tây Bắc Bộ: Có mây, đêm có mưa rào và dông vài nơi, sáng sớm có nơi có sương mù, ngày trời nắng, riêng khu Tây Bắc có nơi có nắng nóng, gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất 21-24 độ C, có nơi dưới 20 độ C. Nhiệt độ cao nhất 27-30 độ C, riêng khu Tây Bắc 31-34 độ C, có nơi trên 34 độ C.

Đông Bắc Bộ: Nhiều mây, có mưa vài nơi, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác, trưa chiều trời giảm mây hửng nắng. Gió đông nam cấp 2-3.

Nhiệt độ thấp nhất 21-24 độ C, vùng núi có nơi dưới 20 độ C. Nhiệt độ cao nhất 27-30 độ C.

Thanh Hóa - Huế: Nhiều mây, có mưa vài nơi, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác, trưa chiều giảm mây trời nắng. Gió đông nam cấp 2-3.

Nhiệt độ thấp nhất 22-25 độ C. Nhiệt độ cao nhất 27-30 độ C.

Duyên hải Nam Trung Bộ: Có mây, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng. Gió đông nam đến đông cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất 21-24 độ C. Nhiệt độ cao nhất 28-31 độ C, có nơi trên 31 độ C.

Cao nguyên Trung Bộ: Có mây, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng, gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất 16-19 độ C. Nhiệt độ cao nhất 29-32 độ C, có nơi trên 32 độ C.

Nam Bộ: Có mây, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi; ngày nắng, riêng miền Đông có nơi nắng nóng. Gió đông bắc đến đông cấp 2-3.

Nhiệt độ thấp nhất 23-26 độ C. Nhiệt độ cao nhất 31-34 độ C, riêng miền Đông có nơi trên 35 độ C.

TPHCM: Có mây, đêm không mưa; ngày nắng. Gió đông bắc đến đông cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất 24-26 độ C. Nhiệt độ cao nhất 32-35 độ C.