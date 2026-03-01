Bắc Bộ và Trung Bộ sắp nắng nóng diện rộng, có nơi trên 38 độ C

Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia cho biết trong những ngày tới, khu vực Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ có mưa vài nơi, sáng sớm có sương mù, trưa chiều hửng nắng, riêng khu vực Tây Bắc đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng, có nơi nắng nóng.

Cơ quan khí tượng nhận định các khu vực khác chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng, riêng cao nguyên Trung Bộ và khu vực Đông Nam Bộ có nơi nắng nóng.

Dự báo xa hơn, ông Nguyễn Hữu Thành, Phó trưởng Phòng Dự báo thời tiết thuộc Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, cho biết từ khoảng ngày 30/3 đến ngày 2/4, khu vực Tây Bắc Bộ và các tỉnh từ Thanh Hóa đến Huế khả năng xuất hiện một đợt nắng nóng diện rộng.

Theo ông Thành, trong đợt nắng nóng này có nơi xảy ra nắng nóng gay gắt với nền nhiệt độ cao nhất ngày phổ biến 35-37 độ C, cục bộ có nơi trên 38 độ C.

Đáng chú ý, vị chuyên gia nhận định khoảng ngày 30-31/3, khu vực đồng bằng Bắc Bộ có khả năng xảy ra nắng nóng diện rộng với nhiệt độ cao nhất ngày phổ biến 35-36 độ C, cục bộ có nơi vượt 36 độ C.

Với kịch bản dự báo trên thì đây là đợt nắng nóng đầu tiên trong năm 2026 ở các khu vực Bắc Bộ và Trung Bộ đến sớm hơn so với thống kê trung bình nhiều năm, theo ông Thành.

Các chuyên gia cảnh báo do ảnh hưởng của nắng nóng kết hợp với độ ẩm trong không khí giảm thấp làm gia tăng nguy cơ xảy ra cháy nổ và hỏa hoạn ở khu vực dân cư, nguy cơ cháy rừng tại các khu vực miền núi, nơi có nền nhiệt cao kết hợp độ ẩm không khí giảm thấp.

Ngoài ra, theo các chuyên gia, nắng nóng còn có thể gây tình trạng mất nước, kiệt sức, say nắng, sốc nhiệt đối với người khi tiếp xúc lâu với nền nhiệt độ cao.

Bắc Bộ và Trung Bộ sắp nắng nóng diện rộng (Ảnh: Mạnh Quân).

Dự báo thời tiết ngày 26/3 các vùng trên cả nước:

TP Hà Nội: Nhiều mây, đêm và sáng sớm có lúc có mưa nhỏ, trưa chiều giảm mây hửng nắng.

Nhiệt độ thấp nhất 22-24 độ C; nhiệt độ cao nhất 28-30 độ C.

Tây Bắc Bộ: Có mây, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng, có nơi có nắng nóng. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất 22-25 độ C, riêng khu Tây Bắc có nơi dưới 20 độ C; nhiệt độ cao nhất 28-31 độ C, riêng khu Tây Bắc 31-34 độ C, có nơi trên 35 độ C.

Đông Bắc Bộ: Nhiều mây, có mưa vài nơi, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác, trưa chiều giảm mây hửng nắng.

Nhiệt độ thấp nhất 21-24 độ C, vùng núi có nơi dưới 20 độ C; nhiệt độ cao nhất 27-30 độ C.

Thanh Hóa đến Huế: Phía Bắc nhiều mây, có mưa vài nơi, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác, trưa chiều giảm mây hửng nắng; phía Nam có mây, đêm không mưa, ngày nắng.

Nhiệt độ thấp nhất 21-24 độ C; nhiệt độ cao nhất 27-30 độ C.

Duyên hải Nam Trung Bộ: Có mây, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất 21-24 độ C; nhiệt độ cao nhất 28-31 độ C, có nơi trên 31 độ C.

Cao nguyên Trung Bộ: Có mây, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng, có nơi có nắng nóng. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất 16-19 độ C; nhiệt độ cao nhất 31-34 độ C, có nơi trên 35 độ C.

Nam Bộ: Có mây, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi; ngày nắng, riêng miền Đông có nơi nắng nóng. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất 23-26 độ C; nhiệt độ cao nhất 31-34 độ C, riêng miền Đông có nơi trên 35 độ C.

TPHCM: Có mây, đêm không mưa, ngày nắng.

Nhiệt độ thấp nhất 24-26 độ C; nhiệt độ cao nhất 32-34 độ C.