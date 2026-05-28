TPHCM và Nam Bộ nắng nóng trên 34 độ C, chiều tối mưa dông

Ngày 28/5, Đài Khí tượng Thủy văn khu vực Nam Bộ cho biết, TPHCM và các tỉnh, thành Nam Bộ duy trì hình thái thời tiết ngày nắng nóng, chiều tối có mưa rào và dông.

Nhiệt độ thấp nhất phổ biến 25-28 độ C, cao nhất 31-34 độ C, có nơi trên 34 độ C.

Chiều qua (27/5), mưa dông xuất hiện tại nhiều khu vực ở Nam Bộ như: TPHCM, thành phố Đồng Nai và các tỉnh Lâm Đồng, Tây Ninh. Lượng mưa phổ biến 5-15mm, có nơi trên 20mm.

TPHCM ngày nắng nóng, chiều tối có mưa rào và dông (Ảnh: Hoàng Hướng).

Theo cơ quan khí tượng, khu vực Nam Bộ đang chịu ảnh hưởng của gió mùa Tây Nam hoạt động với cường độ yếu đến trung bình, kết hợp rãnh áp thấp xích đạo có xu hướng nâng trục lên phía Bắc, tạo điều kiện thuận lợi cho mây dông phát triển.

Do đó, những ngày tới, thời tiết Nam Bộ phổ biến ngày nắng gián đoạn, không khí oi bức vào trưa và đầu giờ chiều. Từ chiều tối đến đêm, nhiều nơi gia tăng mưa rào và dông, cục bộ có nơi mưa vừa đến mưa to.

Cơ quan khí tượng khuyến cáo, người dân cần đề phòng các hiện tượng thời tiết cực đoan đi kèm trong cơn dông như lốc, sét và gió giật mạnh. Người tham gia giao thông nên hạn chế di chuyển qua các khu vực trũng thấp, ngập sâu khi mưa lớn.